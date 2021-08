EA SPORTS FIFA Online 4, 2 Eylül’de açılıyor!

Erken Erişim Günleri, 28 Ağustos’ta başlıyor!

Yayıncı 101XP firması, EA SPORTS™ FIFA Online 4 oyununun 2 Eylül tarihinde servise sunulacağını bildirdi.

EA SPORTS™ FIFA Online 4, Electronic Arts tarafından geliştirilmiş oynaması ücretsiz bir bilgisayar oyunudur.

Geçmişin ve şimdinin yıldızlarının aralarında bulunduğu 17,000 futbolcu, Türkiye Süper Ligi ve UEFA™ Şampiyonlar Ligi ile birlikte 30+ farklı ligden 600’den fazla takım sporseverleri bekliyor. Yerel ve özel sunucular ile tüm Türkiye’den maksimum sayıda oyuncu için rahat oyun deneyimi arttırılıyor.

28 Ağustos itibarıyla oyuncuları Dereceli Maçlar, Lig Maçları, geniş seçenekleri ile takım taktik formasyonu içeren Teknik Direktörlük Modu,arkadaşlarla oynamak için Özel Maç modlarınında aralarında bulunduğu bir çok farklı oyun modunu oynayabilecekler.Oyuncular aynı zamanda takım görünüşünü özelleştirebilecek, antremanlarla oyuncularını geliştirebilecek ve oyuncularını transfer pazarında takas edebilecekler.

OYUN TEASER’INI İZLEYİN: https://youtu.be/hcfAv8T4up8

EA SPORTS™ FIFA Online 4 tamamen Türkçeleştirilmiş olup, UEFA™ Şampiyonlar Ligi ve UEFA™ Avrupa Ligi maçlarındaki anlatımlarıyla da tanınan Murat KOSOVA & Nebil EVREN, ikilisi tarafından seslendirildi.

28 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Erken Erişim Günlerine katılmak isteyen oyuncular, EA SPORTS™ FIFA Online 4 resmi sitesi fo4tr.101xp.com üzerinden 27 Ağustos’a kadar kayıt olabilirler.

Daha fazla bilgi için tıklayın.

Lansman hakkında daha fazla bilgiye Instagram, Facebook ve YouTube kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz. FIFA Online 4’ü sosyal medyada takip ederek, gelecek güncellemeler hakkında bilgiyi ilk öğrenenlerden olabilirsiniz ve eğer daha da fazlasını merak ediyorsanız resmi Discord sunucusuna katılabilirsiniz.

İletişim email adresi: pr-fo4@corp.101xp.com

101XP Hakkında

101XP, A.B.D. ve Avrupa’da faaliyet gösteren enternasyonal yayıncı bir firma olmanın yanısıra, geniş bir spektrumda online oyunları hizmete sunan yenilikçi bir oyun platformunun da geliştiricisidir. 101XP, Facebook,Steam, Google Play, Apple iOS ve diğer büyük platformlarda çok sayıda oyun yayınlamıştır.Resmi websitesi: https://en.101xp.com/

Electronic Arts Hakkında

Electronic Arts (NASDAQ: EA), dijital interaktif eğlencede dünya lideridir. Şirket, internete bağlı konsollar, mobil cihazlar ve kişisel bilgisayarlar için oyunlar, içerik ve çevrimiçi hizmetler geliştirir ve sunar.

2021 mali yılında EA, 5.6 milyar dolarlık GAAP net geliri açıkladı. Merkezi Kaliforniya, Redwood City’de bulunan EA, EA SPORTS™ FIFA, Battlefield™, Apex Legends™, The Sims™, Madden NFL, Need for Speed™, Titanfall™ ve F1™ gibi eleştirmenlerce beğenilen, yüksek kaliteli markalardan oluşan portföyüyle tanınmaktadır. EA hakkında daha fazla bilgiyi www.ea.com/news adresinde bulabilirsiniz.

Galeri