NEDEN?

Şahıs; neden bu kadar düşmansın insanlara, neden bu kadar acımasız, saygısız, kin, nefret dolusun, neden bu kadar tarafgirsin? Sen insan değil misin?

Neden insanların Allah’a iman etmesini, vatana, millete hizmet etmesini, ahlaklı, dürüst, çalışkan, namuslu olmasını yeterli bulmuyor da illa ki seninle aynı partiye, aynı lidere, aynı cemaate, aynı hocaya, aynı tarikata, aynı şeyhe bağlanıp, biat ve iman etmesini istiyorsun?

Yüce Allah; “Müminlerin hem bütün insanlıktan hem de müminlerden sorumlu olduğunu, her türlü haksızlığın engellenmesini, din ve vicdan özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerin uygulanmasını, her müminin buna katkıda bulunmasını, insanlar arasındaki anlaşmazlıkların adaletle çözüme kavuşturulmasını, haksızlıkta ısrar edenlere karşı haklının yanında yer almamız gerektiğini emretmiyor mu?” Ve “Unutmayın, inananlar birbirlerine düşman olamazlar, bütün müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşleriniz arasında sulhu, barışı sağlayın, din ve dünya işlerini, sosyal ilişkilerini düzeltin, geliştirin. Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun. Müminlerin birlik ve beraberliğini bozup İslâm toplumunu zayıflatacak her çeşit olumsuz davranıştan sakının ki, İlâhî merhamete ve şefkate mazhar olasınız.” Demiyor mu? (Hucurat /10, Âl-i İmrân 3/108, Nisâ 4/75, Hac 22/40).

Allah ayetlerinde parti, lider, cemaat, hoca, tarikat, şeyh ayırımı mı yapıyor? Sen kimsin ki, Allah’ın yapmadığı, böyle bir ayrımı yapabiliyor, bunu meşrulaştırıyor ve bu ayrıma göre bir takım kararlar alarak, haksızlık yapıyor, insanları ötekileştiriyorsun?

Bu Allah’a isyan ve İslâm’a ve insanlığa ihanet değil midir? Bu ihanetler, bu bölünmeler, bu ötekileştirmeler gün gelip şirke ve küfre götürmez mi inananları? Gün gelip parçalamaz mı bu milleti?

Hz. Muhammed (SAV) böyle bir din mi anlatmış, böyle bir din mi yaşamış?

Ama ne yazık ki şimdilerde biat edilen gruba göre dine bakış, insanlara bakış, hayat tarzı değişiyor, çünkü partiler, cemaatler, tarikatlar din haline gelmiş.

Türk veya İslâm düşmanlarını bile kendi partine, cemaatine, tarikatına hizmet ediyor, liderine, hocana, şeyhine biat ediyor, destek oluyor diye baş tacı ediyor, aynı camiden çıktığın, beraber çalıştığın dostluk ettiğin, namaz kıldığın insanları, vatanını, milletini, bayrağını seven vatanseverleri senden değil diye dışlıyor, hatta düşman ilan ediyorsun.

Allah rızası için “emri bil maruf nehyi anil münker” yapmaya, Allah rızası için uyarmaya çalışan insanları siyasetinle, tarikatınla, cemaatinle ve bunlardan aldığın dünyevi, nefsi, şeytani nüfuz, makam ve para gücünle boğmaya, susturmaya çalışıyorsun.

Ama Allah; bu milletin birlik beraberliğini, huzurunu, bozanlardan, soracak, İnşallah, hem bu dünyada, hem de ahirette.

AHMET BERHAN YILMAZ