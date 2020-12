TEMİZ TOPLUM DERNEĞİ’NDEN MİLLİ PİYANGO UYARISI: ŞANS OYUNLARI MASUM DEĞİL!

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişi yaklaşırken Temiz Toplum Derneği’nden uyarı geldi: “Şans oyunları asla masum değil”





Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesi çekilişinin yaklaştığı bugünlerde, Temiz Toplum Derneği’nden şans oyunları uyarısı geldi. Her sene yılbaşında milyonlarca bilet basıldığını ve satıldığını ifade eden Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, “Her sene bu hadiseyi yaşıyoruz. Caddeler, sokaklar, bayiiler, haberler günlerce bu konuyu konuşuyor. Milyonlarca bilet basılıyor. Bu yıl, özelleştirme sonrasında, bir de internetten bilet alınması durumu söz konusu oldu. Geçen yıl 37 milyon bilet basılmıştı. Bu yıl ne kadarlık bir bilet basıldı ya da internetten bir kısıt var mı bilemiyoruz. Bu oyunu oynatan şirkete sorduğumuzda da öğrenemiyoruz” şeklinde konuştu.



PİYANGO DİĞER ŞANS OYUNLARINA DA KAPI ARALAYABİLİR

Milli Piyango’nun sadece şans oyunlarının bir yüzü olduğunu belirten Ay, “Sadece Milli Piyango üzerinden bu olayı değerlendirmek, bizi yanıltır. Ancak, her yıl büyük gürültüler kopartılan bu olayı da görmezden gelemeyiz. Elimizden geldiğince uyarı vazifemizi yapmalıyız. Bir bilet, diğer şans oyunlarına kapı aralayabilir. Bu yılı bilemiyoruz ama geçen yıldan baktığımızda neredeyse her iki kişiden birisi, bu kumara bulaştırılıyor ve buna da oyun deniyor. Kısa yoldan zengin olma virüsü her yere yayılıyor. Şunu da ifade etmek istiyorum. Milli Piyango’nun KDV’si sıfırlanmış. Yani oynatan şirketin gelirine gelir katılmış. Biz devlet bu işten para kazansın demiyoruz. O parayı istemiyoruz. Tamamen yasaklanması gerektiğini ifade ediyoruz” diye konuştu.



18 YAŞ ALTI GENÇLER DE OYNUYOR

Milli Piyango dışındaki şans oyunlarının da oldukça fazla rağbet gördüğünü belirten Başkan Ay, “Şans oyunlarına genel bir bakış açısıyla yaklaştığımızda yaklaşık 15 milyon kişinin bu oyunları oynuyor. Açlık sınırının altında geliri olan ailelerden, bu oyunlara gelirlerinin yüzde 15’ini harcayanlar var. Bu oyunu oynayanların 3’t 2’si 18-25 yaş arasında. 2008 yılı resmi bir araştırmaya göre 18 yaş altı gençlerin yarısından fazlası bu oyunları oynuyor. Öğretmenlerimizle görüşüyoruz. Oynamayanları saymak daha kolay diyorlar. Gençler ders değil bunlara çalışıyor. Geleceğini buralarda görüyor” dedi.



SUÇA SÜRÜKLÜYOR

Bu oyunların birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdiğini söyleyen Ay, “Gençlerimiz, insanlarımız kolay yoldan para kazanma hayaliyle buralara başvuruyor. Oynuyor ve kaybediyor. Hırslanıyor, tekrar oynuyor. Parası kalmayınca borçlanıyor. Borç bulabilmek için yalan söylüyor. Hırsızlık dahi yapabiliyor. Hatta ve hatta iş uyuşturucu tacirlerine taşeronluğa kadar varabiliyor. Öte yandan, bir de bu işlerin yasa dışı olanları mevcut. Burada da, tefeciler gençleri ciddi meblağlarda borçlandırıyor. Borçları 150-200 bin liraya kadar çıkıyor. İşin sonu ailelerin evlerini ve arabalarını kaybetmelerine kadar varıyor. Bu oyunlar asla ve asla masum değil” ifadelerini kullandı.



DEVLET GENÇLERİ KURTARMALI

Devletin gençleri bu oyunların pençesinden kurtarması gerektiğini ifade eden Bilal Ay, “Devletimiz bunu yapacağına, bu oyunları daha da özendirecek adımlar atıyor. Bu oyunların reklamları her yerde yayınlanıyor. Güya 18 yaş sınırı var ama yine az evvel ifade ettim bunu 18 yaş altı da oynuyor. Okul çevresine 100 metre uygulaması tam olarak evlere şenlik. Kapıdan kapıya 100 metre mesafe, okul bahçelerini de hesaba kattığımızda, zaten okulların tam karşısına bile denk gelebilir. Anayasa’nın 58. Maddesi açık, “…Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” diyor ama devlet bu durumu hiç üstüne alınmıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerimizi koruması gerekirken, Spor-Toto Teşkilatı ile bizzat işin içinde yer alıyor” şeklinde konuştu.



3 KATEGORİDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bu oyunlara karşı önlem alınması gerektiğini ancak devletin böyle bir adım atacağı yönünde emareler bulunmadığını belirten Başkan Bilal Ay, “O halde bize de adeta başımızın çaresine bakmak kalıyor. Aileler, öğretmenler, bizler kendimizi bu beladan korumalıyız” dedi. Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, derneklerinin bu konudaki önerilerini de 3 kategoride şöyle sıraladı.



Devlete yönelik öneriler;



1) Bu oyunlar mutlak suretle yasaklanmalı. Eğer yasaklanmayacak ise,

a) 18 yaşından küçüklerin bu oyunları oynamasının engellenmesi için TC Kimlik numarası ile oynanması sağlanmalı.

b) Okul-şans oyunu bayisi arasında mesafe en az 1 km olarak yeniden düzenlenmeli.

c) İl ve ilçe bazında bayi sayıları sınırlandırılmalı.

d) Mobil bayi uygulaması yasaklanmalı.

e) Bu bayilerin başka işler yapması yasaklanmalı.

f) Bu oyunları oynayan kişiler için aylık ve yıllık harcama limiti getirilmeli.

g) Şans oyunu reklamları acilen yasaklanmalı.

h) Bu oyunların adı resmen kumar olarak değiştirilmeli.





Ailelere yönelik öneriler;



1) Bu oyunları oynayan ebeveyn var ise, acilen oynamayı bırakmalı.

2) Çocuklara verilen harçlıkların aşırı olmamasına özen gösterilmeli.

3) Bu oyunların masum olmadığı çocuklara anlatılmalı.

4) Özendirici, hal ve davranışlardan kaçınılmalı.

5) Bu oyunlar asla masum gibi gösterilmemeli.

6) Bilgisayar, tablet gibi cihazların ortak alanlarda kullanılması sağlanmalı.

7) Bahis ve şans oyunlarının bir gelir kapısı olmadığı çocuklara öğretilmeli.

8) Anne babalar, çocuklarının okulda bu oyunları oynayıp oynamadığını kontrol etmeli.

9) Ebeveynler her konuda çocuklarıyla mutlaka ancak onları sıkmadan ilgilenmeli.



Öğretmenlere yönelik öneriler;



1) Öğrencilere bu oyunların zararları anlatılmalı.

2) Bu oyunları oynayan çocukların aileleri mutlaka bilgilendirilmeli.

3) Öğrencilere bu davranışlarının normal olmadığı, onları sıkmadan, hissettirilmeli.