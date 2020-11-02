STRES BAĞIŞIKLIĞINIZI ZAYIFLATABİLİR!

Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk alanında yetkin ve İstanbul cemiyet hayatının da tercih ettiği bir kalp doktoru.Bunun nedenini kendisiyle yaptığımız her söyleşi de daha iyi anlıyoruz.Sadece kardiyoloji alanında değil sağlıklı beslenme ve egzersiz konularında da uzman olan Sayın Ertürk ile stresi konuştuk.

Dr Emre Ertürk “Stres sadece kafanızda olan bir şey değildir, etkileri vücudunuzun neredeyse her yerine ulaşır.” diyerek önemli bir noktaya parmak basarak mevzuyu detaylı bir şekilde açıkladı.

“Basit bir ifadeyle, stres vücudunuzun potansiyel tehlikelere tepki verme şeklidir. Beyniniz bir tehdit fark ettiğinde, uyanıklığı, kalp atış hızını, kaslarınıza kan akışını artıran bir dizi hormonu (yani adrenalin ve kortizol) salgılamaya yönlendirir.

Stres sizin için doğası gereği kötü veya kötü değildir. Tehditlerden başarıyla kaçmamıza yardımcı olmak için tasarlanmış biyolojik bir tepkidir. İdeal bir dünyada, vücudunuz strese tepki verir, sonra normal durumuna döner.

KRONİK STRES UYKUNUZU MAHVEDER

Stresliyseniz ve endişelerinizi yok edemezseniz uyuyamazsınız ya da daha fazla uyanırsınız, saate bakarsanız ve tekrar uyuyamazsınız.

Sadece bir uykusuz gecenin stres seviyelerinde % 30’luk artışa yol açabileceği, dokuz yıllık bir süre boyunca orta yaşlı kadınları izleyen 2015 araştırmasında, en yüksek stres seviyelerini bildirenlerin daha düşük kaliteli uykuya sahip olduğunu bulmuştur. Tıbbi araştırmalar, kalitesiz uykunun anksiyeteden depresyona kadar her şeyle ilişkili olduğunu göstermektedir.

Kronik uyku yoksunluğu kalp problemleri, obezite ve diyabet riskini artırabilir ve vücudunuzun enfeksiyonlarla mücadele yeteneğini sınırlayabilir.

STRESLİ OLDUĞUNUZDA, DAHA KÖTÜ YİYECEK SEÇİMLERİ YAPARSINIZ

Stresli olduğunuzda genellikle haşlanmış sebze yemezsiniz Genellikle bir börek ya da kek ve cips yemek daha çekici gelir.

Herkes stresle yemese de, stres çoğu insanda iştahı artıran adrenalin ve kortizol gibi hormonları serbest bırakabilen bir dürtüye veya tepkiye yol açar

Stresin devam etmesi kortizol düzeylerinin yükselmesine neden olabilir . Stresli bir olay olduğunda, kortizol seviyeleri azalmalıdır. Ancak bir stres döngüsüne sıkışmış insanlar için kortizol seviyeleri yüksek kalabilir ve insanlar hala şekerli, yağlı atıştırmalıklar yemeye devam edebilir. Kadınların stresli yeme alışkanlığı erkeklerden daha fazladır (erkeklerin% 21 ,kadınların% 31)

STRESLİYSENİZ, EGZERSİZ YAPMAK İSTEMEYEBİLİRSİNİZ.

Bazı insanlar için egzersiz, endorfinleri artıran ve ruh halini iyileştiren bir tür stres rahatlama olabilir . Egzersiz yapmak adrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarının seviyelerini azaltabilir ve beyninizin doğal ağrı kesicilerinin, endorfinlerinin üretimini teşvik edebilir.

İnsan ve hayvan araştırmaları, fiziksel olarak aktif olmanın, hormon tepkilerindeki değişiklikler nedeniyle vücudun stresle başa çıkma şeklini geliştirdiğini gösteriyor . Egzersiz beyindeki ruh hali ve davranışları etkileyen dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterleri etkiler.

ONLAR DAHA AZ DEPRESYONA GİRİYORLAR…

Ortaokul ve lisede spor yapan insanların daha az depresyona girdiği anlaşıldı Bir başka akademik çalışma egzersiz yapan kişilerin depresyon geçirme olasılığının% 17 daha az olduğunu buldu.

Ancak çoğu zaman stresli insanlar egzersiz yapmak için zaman ayırmazlar ama bir antrenmanın sizi daha iyi hissettirebileceğini gösteren bir yığın kanıt olduğunu unutmayın.

STRES, AKNE DAHİL CİLT PROBLEMLERİNİ ŞİDDETLENDİREBİLİR

Stresin vücudunuzdaki en büyük organı olumsuz etkileyebileceği şaşırtıcı değildir; yani cildi. Araştırmacılar, bir takım koşulların stresden kaynaklanmadığını ancak bunun daha da kötüleşebileceğini belirlediler. Bu liste akne, sedef hastalığı, rosacea, alopesi ve egzama da içerir.

Vücudunuz, cildin yağ üretimini artırabilecek ve sizi kırılmalara yatkın hale getirebilecek kortizol dahil stres hormonlarını serbest bırakır.

Artırılmış kortizol ayrıca kolajeni parçalayabilir ve hyaluronik asit sentezini azaltabilir.

Stresli olduğunuzda, araştırmalar cildinizi yaraları iyileştirmenin normalden daha uzun sürebileceğini bulur.

Akut stres atakları sırasında, vücut kalp atış hızını ve kan basıncını arttıran adrenalin ile sular altında kalır. Durumlarında aşırı stres, hatta “olarak bilinen bir durumu yaşayabilirsiniz kırık kalp sendromu bu tam bir kalp krizi gibi hissettirebilir.

Uzun süreli stres kalp sağlığınızı da olumsuz etkileyebilir

Stresin tek başına kalp hastalığı için risk oluşturup oluşturmadığını bilimsel verilerle ortaya koymak için hala araştırmalar devam etmekte. Sigara içmenin kalbinize verdiği hasarı düşünün ve stresli olmayı bahane ederek (özellikle şu anda pandemi koşullarında ) sigarayı bırakın.” Diyen Dr Emre Ertürk’e ulaşabileceğiniz bilgiler aşağıda.

Dr Emre Ertürk

Kardiyolog

www.emreerturk.com.tr

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