TÜRK GENÇLİĞİNE “HALİSANE LİDERLİK KİTABI” ÇIKTI..

Başarılı iş insanı Halis Görken’in Türk gençliğine hediyesi ‘Halisane Liderlik’ kitabı çıktı. Kitabın gelirleri, ihtiyaç sahibi üniversiteli kız öğrencilere burs olacak.

Girişimci ruhu ve başarılarla dolu iş hayatı ile tanınan Halis Görken’in, merakla beklenen kitabı Halisane Liderlik kitabı çıktı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türk gençliğine armağan edilen Halisane Liderlik, ülkemizin her ilindeki her kitapevi rafında yer alacak ve online kitap satış sitelerinde de satışa sunulacak. İçeriği ile büyük yankı uyandıracak kitabın gelirleri ise ihtiyaç sahibi üniversiteli kız öğrencilere yardım bursu olarak verilecek. Görken’le, ilk kitabı Halisane Liderlik üzerine konuştuk.

Görken, “Neden kitap yazma gereği duydunuz?” sorusuna; “Aslında farklı bir konu yok. Kaleme aldığım, üzerinde yoğun bir çalıma yürüttüğüm, danışmanlarım ve editörlerimle günlerce içeriği ile satır satır, harf harf ilgilendiğim kitabımın konusu ve içeriği bakımından benim işimi, yaşantımı, girişimcilik ruhumu, gençlere olan güven ve onlara verdiğim değeri barındırıyor. Hayatımdan hikayeler, iş hayatına dair tavsiyeler ve önerileri barındırıyor kitabımız” diye cevap veriyor.

Görken, şunları anlattı: “Yazmayı seven biriyim. Bir yanımda şair ruhludur benim. Yıllarca kendimce notlar alırım. İşte aldığım bu notları ve hafızama kazıdığım iş hayatımız ile ilgili anıları birleştirerek gelecek nesile yol gösterecek, gençlere girişimcilik, yatırım ve iş başarısı yolunda rehberlik edecek bir başucu kitabı yazmam gerektiğini düşündüm. Analitik düşünen, kendi yetileri ile karşılaştığı tüm problemleri sorunsuz çözen bir nesil yetişmesi için, sürece ben de kitabım ile destek sunmak istedim. Profesyonel danışmanlar ve editörler ile çalışarak ortaya çok değerli bir eser çıkardığımızı düşünüyorum.

Peki Halis Bey ne zamandır kitabınız için yazıyorsunuz?

Aslında bakarsanız yaşamınızın her anı bir anı ile doludur. İşinizde ayrı, evinizde ayrı, arkadaş ve dost ortamında ayrı ayrı anılar biriktirirsiniz. Sizler bu anıları kaleme almasanız dahi hafızanız çoktan bu anıları kayıt altına almıştır. Yaşadıklarınız sizin hikayenizi, hayalleriniz ise geleceğinizi belirler. Bundan dolayı ben bu anıları kitabım için özenle ayırarak ve hayallerimi de içine katarak yaklaşık son 2 yıldır profesyonel anlamda kitabımı kaleme alıyorum.

Kitabınızı adını ve yayınlanma tarihini bize aktarabilir misiniz?

Kitabımın adı konusunda birçok alternatif ile karşılaşsam da vermek istediğim mesaj ve kitabın genel içeriğini kapsayan, kitabın içini dışına vuracak bir isim ile kitabımızı yayınlıyoruz; Halisane Liderlik. Kitabın editörlerce kontrolü tamamlandı, kapak tasarımı yapıldı, anlatıma görsellik katacak bazı küçük karikatür çizimleri istemiştim bunlar da tamamlandı. Çok kısa bir süre içinde baskının amamlanacağını ve çok değerli kitap evlerinde yerini alacağını söyleyebilirim.

Kitabınızın hedef kitlesini ya da kitabınızı okumasını istediğiniz, hedeflediğiniz kitle nedir?

Herkesin kendine has ve özel kişisel özellikleri olabilir. Çalışma stili, çalışma ortamı, hatta maddi durumu. Ancak ne olursa olsun liderlik için bir hedef ve o hedefe ulaşmak için ise bir plan ve bu planı hayata geçirecek yol arkadaşlarına ihtiyaç vardır. Beraber yürüdüğünüz yol arkadaşlarına ise sadece liderler yön verebilir. İşte siz o yani lider iseniz sorun yok. Ancak birileri size ite kaka iş yaptırıyorsa o vakit bir sıkıntı var demektir. İşte ben tam olarak bu iki kitleyi de kitabımı okumaya davet ediyorum.

Kitabınızı okuyan ve hayatına yazdıklarınızı katmayı hedefleyen bireylerin en büyük kazanımları ne olacaktır?

Unutmayınız ki kişi öncelikle kendi hayatına yön verecek liderlik vasıflarına sahip olmalıdır. Yani öncelikle kendi hayatımızın lideri olmalıyız. Ben kitabımı rehber edinen her bir bireyin en azından içinde gizli ve saklı kalan liderlik ruhunun uyanışına tanıklık edeceğini düşünüyorum. Bakın herkes lider olamaz. Kitabımı alan ve okuyan herkes kendi işinde lider olacak vasıflara sahip olacağını vaat etmiyorum. Ancak ben kitabımı hakkı ile okuyan, yaşantısına dahil eden, çalışma prensiplerini, hedeflerini ve hedefe yönelik planlarını gözden geçirenlerin artık değişim odaklı çalışacağını, hayatında başarıyı sürekli kılacağını düşünüyorum. İşinde başarılı birinin de zaten kendisine yön verecek, yolunu çizecek bir lidere ihtiyacı yoktur. O kişi zaten liderin bizzat kendisi olduğunu bilir. Bu arada başarılı diye tanımladığımız her bir birey liderliğin bir amaç ya da bir unvan olmadığını, liderliğin bizzat kendi ruhunun olduğunu da bilir.

Kitabınızın geliri ile ne yapmayı planlıyorsunuz?

Açıkçası bu konuda şeffaf olmaktan yanayım. Ben kitabımın gelirine hiç dokunmayacağım. Elde edilen gelirin tamamı STK ve hedefine ulaşabilen hayır kurumları ile paylaşılacak. Bu anlamda doyduğum topraklara, gençlerine ve kadınlarına yatırım yapan, iş ve eğitim olanağı sağlayan kurumlar ile ülke genelinde bu felsefeyi taşıyan kurumları belirleyerek gelirimizi bağış olarak aktaracağız.

HALİS GÖRKEN; Gençlere “Lider” olmaya giden yolu tarif etmeye çalıştım. Herkes lider olmak ister ancak pek az kişi bunu başarabilir. Yalnızca minimum hata ve zarar ile yolu tamamlayanlar ve bunlardan ders çıkaranlar, işine, sektörüne, personeline ve işini sunduğu müşterilerine saygıyı içinde barındıranlar, işini özenle seçip güvenle yapanlar ve bunu herkese hissettirenler lider olabilir. Unutulmamalı ki başak olmadan, buğday olunmaz. Önemli olan başak gibi açarken başımızı dik ve ileriye bakabilmemizdir.”

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