Kartal açıklarında 5 kişiyi taşıyan tekne arıza yaptı

Kartal açıklarında 5 kişiyi taşıyan tekne arıza yaptı

Kartal açıklarında arıza yapan teknede bulunan 3’ü çocuk 5 kişi kurtarıldı. Tekne de Pendik Marina’ya çekildi.

Kartal açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve polis ekiplerinden yardım istendi. Ekipler teknenin bulunduğu noktaya gelerek 3’ü çocuk 5 kişiyi Kıyı Emniyetine bağlı bota alınarak kurtardı. Arıza yapan tekne ise, Kıyı Emniyetinin botuna yedeklenerek Pendik Marina’ya çekildi.