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Ahmet Şimşek Koleji
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EGE’NİN İNCİSİ ÖLÜDENİZ


Fethiye şehrine bağlı olan Ölüdeniz, efsanelere konu olan binlerce yıllık doğası ile herkesi kendisine hayran bırakıyor. Mavinin tüm tonlarını görebileceğiniz denizi ve tertemiz kumsalları ile ziyaretçilerinin unutulmaz bir tatil yaşamalarına olanak tanıyor.

Üstelik kumsalları ile yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada 2006 yılında %82 oranında bir oyla dünyanın en güzel kumsalı olarak seçilmiş. Binlerce yıllık tarihi boyunca her dönemde farklı şekilde niteleniyor. Likyalıların antik dönemde “ışık ve güneş diyarı” dediği Ölüdeniz Orta Çağ’da “uzak diyar” diye adlandırılıyor. Durgun bir göl gibi en fırtınalı anlarda bile neredeyse hiçbir hareketi bulunmayan bu deniz bulunduğu coğrafi konum ve doğası ile kendine has bir özellik gösteriyor.

Yoğun kaynak suyu çıkışı, bu kaynakların ortaya çıkardığı tuz farkı açık deniz ile arasında içeriye ve dışarıya yarattığı sirkülasyon sebebi bu durgunluğun sebebi olarak görülüyor. Ayrıca gel-git etkisi de bu durumu etkileyen unsurlar arasında. Nadir görülen doğa olaylarının bir araya gelmesi ile Ölüdeniz dünyada eşine az rastlanır bir doğa harikası haline geliyor. Tüm bu doğal süreçlerin sayesinde kendi kendisini temizleyebilen bir yapıya sahip.

Böylece her an tertemiz bir denizde yüzebilmenize olanak tanıyor. Üstelik sadece denizi ile değil çevresinde kendisine özgü doğası ile huzurlu bir tatilde ihtiyacınız olan her ayrıntıyı bir araya getiriyor. Denizde geçirdiğiniz vaktinizin ardından Ölüdeniz Tabiat Parkı’na giderek ile eşine az rastlanır bitkiler ve hayvan türlerini görebilirsiniz.

Türkiye’nin tatil arama motoru neredekal.com ile Ölüdeniz’de geçireceğiniz vakit ile ilgili olarak daha fazla bilgi sahibi olabilir ve Fethiye Ölüdeniz Otelleri ile ilgili tüm seçenekleri bir arada görebilirsiniz.

📆 29 Nisan 2020 Çarşamba 12:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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