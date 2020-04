İstanbul Çanta İmalatçıları

Çanta hayatımızın her alanında hem kadın hem de erkekler için büyük kolaylık sağlıyor. Yanımızda taşımamız gereken özel eşyalarımız, dosyalar, bilgisayarlar ve çok daha fazlası için şık çanta seçimleri yaparız. Ancak sadece ihtiyaçlarımız için değil, kıyafetlerimiz ile ahenk sağlayarak şık ve asil görünmek için de doğru çanta seçimlerinde bulunmamız oldukça önem taşıyor. Her yıl trendlere göre farklı çanta modelleri tasarlanıp piyasaya sunuluyor. Siz de tarzınıza ve stilinize hitap ederken aynı zamansa trend olan modeller için kaliteli tasarımlar sunan çanta imalatçılarının modellerine göz gezdirebilirsiniz.

İmalatçıların Sunduğu Çanta Modelleri

Çantalar da spor, klasik, kol çantası, bel çantası, el çantası, sırt çantası, bavul ve cüzdan gibi çok sayıda kategoriye ayrılıyor. Her çanta modeli farklı bir gereksinim için özel olarak tasarlanıyor. Örneğin seyahatlerinizde daha çok bavul ve sırt çantası veya valiz türlerine gereksinim duyarken, günlük kullanım için yalnızca el çantaları veya kol çantaları gibi farklı modeller işinizi rahatlıkla görebiliyor. İstanbul çanta imalatçıları da çanta piyasasının ana merkezi olma niteliği taşıyor. Türkiye’de yayılım gösteren ve her sezon yerlerini alan modellerin geneli İstanbul imalatçıları tarafından sunuluyor. Özelikle toptan çanta satın almak isteyen perakende çanta mağazaları satacakları modelleri hususi olarak İstanbul çanta imalatçılarından almayı tercih ediyor. Elbette her imalatçının çok kaliteli ürünler ortaya çıkardığını da söylemek tamamen yanlış olacaktır. Bu tamamen sizin satmak istediğiniz ürün gamı ve bütçenize bağlı olarak değiştiğini söyleyebiliriz. Ucuz, kaliteli veya orta kesme hitap eden fiyat ve model aralığının tümünü İstanbul çanta imalatçıları tarafından hazırlanan modellere kolayca bulabilirsiniz.

Sezonun En Çok Satan Trend Çanta Modelleri

Bu sezon hangi çanta daha fazla tutuluyor? İşte her perakende satışsının bu soruya doğru yanıt vermesi be satacağı ürünleri buna göre belirlemesi en doğru karar olacaktır. Çünkü her yıl yeni modeller bir furya haline gelip çok satmaya başlıyor. Eğer mağazanızda hızlı satış olsun istiyorsanız trend modelleri stoklamanız daha iyi olacaktır. Örneğin geçtiğimiz sezonun en büyük trendi bel çantaları olmuştu. Özellikle kadınlar tarafından sıklıkla kullanılan ve beğenilen bu model 2020 çanta sezonuna da damga vurmaya devam ediyor. Bu tarz modelleri perakende olarak çok daha hızlı satabilirsiniz. Spor ve klasik modellerin tümünde farklı bel çantaları sunan İstanbul çanta imalatçılarını gezerek model seçimi yapabilirsiniz.

Toptan Çanta Fiyatları

Çanta sezonunun yeniden başlaması ile beraber alıcıların en çok merak ettiği konuların başında fiyatlar yer almaya başladı. Çantada kullanılan malzemeler genelde yurt dışından alındığı için her yıl malzeme ve imalat hesaplarına göre fiyatlar güncelleniyor. Bu yıl da revize edilerek sunulan fiyatları direk çanta imalatçılarından öğrenebilirsiniz. Ancak çanta ürün gamı oldukça zengin olduğu için fiyatlarında her kesime hitap edecek şekilde düzenlendiğini ifade edebiliriz. Gençler çanta imalatçı firma olarak sizlere en şahane modelleri sunuyor. Firmayı ve ürünlerini yakından inceleyebilirsiniz.

