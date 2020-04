İstanbul Evden Eve Nakliyat

Fettahoglu nakliyat firması olarak İstanbul genelinde müşterilerine her tür hizmeti vermektedir.

FETTAHOĞLU NAKLİYAT HOŞGELDİNİZ

Fettahoğlu Evden Eve Nakliyat olarak 1996 yılından bu yana İstanbul’da hizmet vermekteyiz. Nakliyat sektöründeki yıllara aşkın tecrübemiz ile zamana ve yeniliklere ayak uydurarak, müşteri odaklı, profesyonel çalışma anlayışımızla İstanbul’un sayılı nakliyat firmalarından biri haline geldik. Fettahoğlu Nakliyat alanında uzman çalışanları ve geniş araç filosu ile gelen yoğun nakliyat taleplerini karşılayabilecek kapasiteye sahip bir firmadır. Fettahoğlu Nakliyat olarak evden eve nakliyat fiyatları hizmetinin yanında İstanbul içinde ve İstanbul çıkışlı olarak şehirlerarası evden eve taşımacılık, ofis taşıma , villa taşımacılığı, askılı tekstil ve fuar taşımacılığı, piyano¶ kasası İstanbul nakliyat taşımacılığı hizmetleri de vermekteyiz.

Firmamıza dair her türlü bilgiyi firmamızla iletişime geçerek alabilir, dilerseniz ücretsiz ekspertiz gönderimi hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Ekspertizimiz evinize gelerek eşyalarınızı inceler ve taşınacağınız yere dair bilgi alarak ihtiyaçlarınızı analiz eder. Ekspertizimiz sizlere ihtiyacınıza yönelik bir hizmet vermemizi sağlarken, fiyat konusunda da yardımcı olur. Firmamızla çalışmaya karar vermeniz durumunda daha detaylı bir inceleme içine girilir. Çalışacak personel sayısı, ambalaj materyalleri ve miktarları, taşıma şekli, kullanılacak araç cinsi belirlenir. Eşyalarınızda oluşabilecek herhangi bir hasar sonucu oluşabilecek mağduriyetin önüne geçmek adına ücretsiz sigortalama işlemi gerçekleştirilir. Eksperimiz ziyareti sırasında eşyalarınızın sigorta değerini de belirler. Çalışanlarımız eksperimizin hazırladığı rapor doğrultusunda istediğiniz gün ve saatte gelerek paketleme ve montajlanabilen eşyalarınızı demonte etme işlemine başlar. Paketleme işleminde kullanılan malzemeler 1. Kalite malzemelerdir. İhtiyacınıza ve talebinize göre asansörlü nakliyat işlemi de gerçekleştirilir. Eşyalarınız taşındığınız yerde istediğiniz yerlere yerleştirilir, uzman çalışanlarımızca montajlanır, çamaşır, bulaşık makineleriniz tesisat varsa bağlanır ve eviniz sadece özel eşyalarınızı yerleştireceğiniz şekilde sizlere teslim edilir. 30 yılı aşkın sektör tecrübemizle en iyilerden biri olarak verdiğimiz her hizmette iddialıyız! Müşterilerimizi yaptığımız işlerin odağına koyarak, her türlü zorluğun üstesinden geliyoruz! Firmamızdan hizmet almak ya da hizmetlerimiz hakkında bilgi edinmek isterseniz; sizlere yalnızca bir telefon kadar Yakınız…