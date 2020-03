Hayvanseverlerden İmamoğlu’na, -ama ‘Her şey daha iyi olacak’ dediniz!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ruam hastalığı” nedeniyle Adalar’da meydana gelen faytona koşulan at ölümlerini protesto amacıyla Saraçhane’de eylem düzenleyen gruptan 7 temsilciyi, makam odasında kabul etti. Eylemci gruptan gazeteci Zülal Kalkandelen, Adalar’da düzenlenen çalıştaya davet edilmediklerini belirterek, “Düzenlenen çalıştayın sübjektif (öznel) olduğunu düşünüyorum” dedi. “Hayvan canı her şeyden önce geliyor bizim için” diyen Kalkandelen, “Biliyorum bu bir gelenek olmuş, alışkanlık olmuş, kimisi için Ada’nın simgesi olmuş. Doğru. Ama biz de diyoruz ki; bazı simgeler, bazı gelenekler, zaman içerisinde değiştirilmeli. Çünkü, toplumlar ancak böyle uygarlaşabilir. Siz, göreve geldiğinizde, herkes için çok daha yaşanabilir bir kent vaat ettiniz. Hepimizde bir umut yarattınız. ‘Her şey daha iyi olacak’ dediniz. Biz, hayvanlar için de iyi olacağını düşündük. Çünkü siz, hayvan hakları taahhütnamesini de imzaladınız. ‘Kaldıracağım’ dediniz” diye konuştu.



KALKANDELEN: “MEDYA, 81 AT ÖLMEYİNCE İLGİLENMİYOR”

Aradan zaman geçtiğini belirten Kalkandelen, “Orada at sömürüsü çok yoğun, yaz aylarında özellikle turistlerin yığılmasıyla korkunç boyutlara ulaşıyor. Sizin döneminizin sorunu değil bir kere bu. Bu, çok daha önceden başlamıştı. Yıllardır devam ediyor. Biz, o zamandan beri protesto halindeyiz. Hep kalkmasını istedik. Ruam hastalığı zaten hep çıkıyordu. Yine çıktı. Maalesef medya da böyle 81 at ölmeyince, ilgilenmiyor. Biz bunu savunduğumuzda diyorlar ki; ‘Viyana’da da var, New York’ta da var’. Doğru var. Ben, orada yaşadığımda orada da atlar ölüyordu. Orada da hayvan aktivistleri her gün eylemdeydi” dedi.



İMAMOĞLU: “HERKESİ DİNLEME SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRİYORUZ”

Diğer aktivistlerin konuşmalarından sonra söz alan İmamoğlu, Kalkandelen’in, “sübjektif çalıştay” iddiasına, “Biz, sübjektif bir çalıştay, inanın yapmayız” karşılığını verdi. Çağrı da bir eksiklik olabileceğine dikkat çeken İmamoğlu, “Çalıştayda, herkesi dinleme sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Orada bu işi yapan insanlar var, hayvanlar var; onlar ne olacak? Bu, insani bir bakış. Biri çıkıp, ‘Beni, orada bu işi yapanlar ilgilendirmiyor’ diyebilir ama beni ilgilendiriyor. Beni, herkes ilgilendiriyor. Yüzlerce insan ama doğru ama yanlış, bu işi orada yapıyor. Bir şekilde bu işe başlamışlar, başlatılmışlar. Kimisi, ‘3’ncü nesildir bu işi yapıyorum’ diyor. Biz, insani bir çözüm bulmak zorundayız. Bu benim işim. Biz, o insanlarla görüşüyoruz. Onların sorunlarını çözme noktasında her gün bir adım atıyoruz. Biz, bu insanlara şunu diyemeyiz: ‘Burayı kapattık, hadi güle güle!’ Bir başka kaosu yaratırsınız. Bu, bizim sorumluluğumuzda. Bunu çözeceğiz” şeklinde konuştu.