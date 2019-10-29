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Ahmet Şimşek Koleji
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CUMHURİYETİN 96. YILI KADIKÖY’DE COŞKUYLA KUTLANDI


Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı Kadıköy Bağdat Caddesi’nde düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü ile “Coşkuyla, Umutla, Hep Birlikte” sloganları eşliğinde kutlandı. Yürüyüşe katılan yüz binlere seslenen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Demokrasiyi her düzeyde geliştirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Şüpheniz olmasın, Kadıköy olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz.” şeklinde konuştu.

Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl Bağdat Caddesi’nde düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne bu yıl da yüz binlerce kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlara Türk Bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırından çalınan marşlar ve şarkılar eşlik etti. Cadde yolunca dans gösterilerinin düzenlendiği sahnelerin kurulduğu etkinlik Bağdat Caddesi üzerinde yapılan vals gösterisi ile başladı. Fener Alayı’nın etkileyici görüntüler oluşturduğu etkinlik caddeye yerleştirilen dev ekranlardan da izlendi. Suadiye Işıklar’da 19.00’da başlayan yürüyüş Caddebostan İskele Sokak’ta son buldu. Cumhuriyet yürüyüşüne, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, eski Kadıköy Belediye Başkanları Aykurt Nuhoğlu ve Selami Öztürk katıldı.

“KADIKÖY CUMHURİYETİN VE ÖZGÜRLÜKLERİN KALESİ OLMAYA DEVAM EDECEK”

Yürüyüşün bitiş noktasında Cumhuriyet tırından kalabalığa seslenen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Her yıl büyük bir onurla katıldığım bu yürüyüşe, bugün Kadıköy Belediye Başkanı olarak katılıyorum. Belediye Başkanı olmak için göreve talip olduğumda, Kadıköy’ü İstanbul’un, hatta Türkiye’nin gözbebeği bir kent yapan değerleri anlatmış, bu değerlere sahip çıkıp, daha da çoğaltacağımızın sözünü vermiştim. ‘Daha Çok Kadıköy’ demiştik. O zaman, ulaşabildiğim kadar çok komşuma ulaşmaya çalışmıştım. Şimdi bu fırsat yeniden elime geçti. Kadıköy’ün değerlerini yaratan çağdaş, Atatürkçü, özgürlükçü, cumhuriyet değerlerine bağlı, aydınlık yüzlü yüz binlerce komşum hemen yanı başımda. O sözü şimdi hepinizin huzurunda bir kez daha veriyorum. Kadıköyümüz, daha güçlü, değerlerine daha tutunmuş, yeni nesillere aktardığı Atatürk ilkeleriyle her zaman örnek bir ilçe olmaya, Cumhuriyetin ve özgürlüklerin kalesi olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu. Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal mücadelesi kahramanlarını anarak devam eden Odabaşı, “Demokrasiyi her düzeyde geliştirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Şüpheniz olmasın, Kadıköy olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz. Her demokratik ülkede olduğu gibi, bizim ülkemizde de siyasi konularda farklı tercihler mevcuttur ve olmak zorundadır. Aksi halde demokrasi olmaz. Farklı bakış açılarını ‘kutuplaşma’ olarak görmek, olgunlaşmamış bir demokratik anlayışın yansımasıdır. Bu farklılıklar, dışlama, tahkir etme, yok sayma, kültürel bölünme değil, tam tersine demokratik zenginliğin bir göstergesi olarak alınmalıdır. Kadıköy, bu gerçeğin böyle algılandığı, yaşayan, canlı bir demokratik modeldir. Kadıköy Özgürlüktür” dedi. Alkışlar eşliğinde konuşmasını tamamlayan Odabaşı eşi Rojvan Odabaşı ile kalabalığı selamladı.

Cumhuriyet Yürüyüşü, Kadıköy’de yıllardır okunan, geleneksel Cumhuriyet’e Bağlılık Andını Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencisi Tuana Topal’ın okuması ile son buldu. Yürüyüş marşlar ve sloganlarla coşku içinde sona erdi.

📆 30 Ekim 2019 Çarşamba 23:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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