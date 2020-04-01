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Arjantin’in geleneksel sporu ‘Pato’ Etnospor’da


Etnospor Kültür Festivali’nde Arjantin’in geleneksel sporu “Pato” gösterileri ilgiyle izleniyor.

Etnospor Kültür Festivali’nde Arjantin’in geleneksel sporu “Pato” gösterileri ilgiyle izleniyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Etnospor Kültür Festivali yoğun ilgi görüyor. Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen festivalde Arjantin’in geleneksel sporu “Pato” büyük ilgi gördü. Seyir zevki yüksek ve heyecan dolu pato karşılaşmaları vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

Patonun kuralları

Pato oyunu İspanyolca’da ‘ördek’ anlamına geliyor. Önceleri ördek ile oynanan oyun şimdilerde etrafı kulplarla çevrili top ile oynanıyor. Takımlar at üzerinde 4’er sporcu ile müsabakayı gerçekleştirirken oyunun temel amacı ise fileli potaya topu bırakarak sayı elde etmek. Oyun 8’er dakikadan 6 set şeklinde oynanıyor. Sporcuların sakatlanması durumunda takımların sadece bir defalık oyuncu değiştirme hakları var. Oyun esnasında ikinci bir oyuncu değişikliği kural gereği mümkün değil. Oyunda at değişikliği sınırsız. At üzerindeki sporcunun patoyu yerden alması ile oyun başlar. Bir oyuncu at üzerinde topu yerden alamadığında başlangıç rakip takıma geçmiş olur. Oyunda taç ve aut vardır. Ayrıca müsabaka içerisinde penaltı atışları da mevcuttur.

📆 06 Ekim 2019 Pazar 16:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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