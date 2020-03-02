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Haydi Kadıköy Sahillerini Birlikte Temizleyelim


Çevre kirliliği ile mücadele etmek amacıyla Türkiye’nin dört bir yanı yurttaşların el birliği ile temizlenecek. Çevre temizliğine farkındalık hareketi ‘Haydi Yapalım’ (Lets Do It) öncülüğünde ve Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla 21 Eylül’de düzenlenen etkinlikte Kadıköy’de Yoğurtçu Parkı ve Moda sahili el birliği ile temizlenecek.

HAYDİ, SEN DE KATIL KADIKÖY

21 Eylül’de eş zamanlı olarak Türkiye’nin 81 ilinde düzenlenecek etkinlik için her ilde ayrı ayrı temizlik noktaları belirlendi. İstanbul’dan da birçok ilçenin yer alacağı etkinlikte, Kadıköy’den Yoğurtçu Parkı ve Moda sahili gönüllülerin desteği ile temizlenecek. Kadıköy Belediyesi de 21 Eylül Cumartesi saat 10.00’da başlayacak etkinliğe “Haydi Sen de Katıl Kadıköy” sloganıyla çevreye duyarlı herkesi davet ediyor.

Tüm Dünya’da katı atık haritaları içinde işaretlenmiş alanların temizliğinin yapılması ve çevre bilincinin aşılanmasını amaçlayan Haydi Yapalım (Let’s Do It) Hareketi 2008 yılında Estonya’da başladı. Bugün 112 ülkede etkinlik gösteren ve her yaş aralığından gönüllüsü bulunan hareketin çevre konusunda farkındalık oluşturmak, temiz bir çevre sağlamak, çöp körlüğünü yenmek ve sürdürülebilir projeler üretilmesine teşvik etmek amacıyla düzenlediği etkinlikleri bulunuyor.  2018 yılında 158 ülkede aynı anda yapılan etkinlik 17 milyon kişiye ulaştı. Geçtiğimiz yıl 3 Mart’ta 50 bin kişi 10 bin ton çöpü 5 saatte temizleyerek rekor kırmıştı.

Sivil Yasam Dernegi, JCI Türkiye, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türk Tıp Ögrencileri Birligi, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ortaklıgında ve yerel yönetimler destegiyle gerçeklesecek olan Let’s Do It ile genç nesillere temiz bir dünya bırakılması hedefleniyor.

📆 17 Eylül 2019 Salı 11:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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