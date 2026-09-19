Kadıköy’de Psikoterapi Çalışmaları Yürüten Klinik Psikolog Mert Arslan Kimdir?

Klinik Psikolog Mert Arslan, İstanbul Kadıköy’ün Suadiye semtinde yetişkinlerle yüz yüze psikoterapi çalışmaları yürütmektedir. Moda Psikolog’un kurucusu olan Arslan, uygun durumlarda online psikoterapi seçeneği de sunmaktadır. Bağdat Caddesi çevresinde psikolog arayan kişilerin ulaşabileceği ofisi, Suadiye’de bulunmaktadır.

Eğitim ve Mesleki Geçmişi

Mert Arslan, Üsküdar Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından aynı üniversitede Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak uzmanlık eğitimini almıştır. Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyonu alanında da yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Mesleki çalışmaları boyunca farklı ruh sağlığı kurumlarında deneyim kazanmış; psikoterapi eğitimleri ve süpervizyon süreçleriyle mesleki gelişimini sürdürmüştür. Eğitim geçmişi ve çalışma yaklaşımına ilişkin ayrıntılı bilgiler, Klinik Psikolog Mert Arslan’ın özgeçmiş sayfasında yer almaktadır.

Hangi Alanlarda Çalışıyor?

Mert Arslan’ın yetişkinlerle yürüttüğü psikoterapi çalışmalarında kaygı, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), panik, depresif yaşantılar, travmatik deneyimler, sağlık kaygısı, yas ve bağımlılık süreçleri ele alınmaktadır. İlişki ve bağlanma güçlükleri, özgüven ve değersizlik duyguları da çalışma alanları arasındadır.

Psikoterapiye başvurmak için kişinin mutlaka bir tanı almış olması gerekmez. Tekrarlayan ilişki sorunlarını anlamak, yaşamındaki değişimlerle baş etmek veya kendisini daha yakından tanımak isteyen kişiler de psikoterapi desteğine başvurabilir.

Psikoterapiye Yaklaşımı

Arslan, psikoterapi sürecinde kişinin yaşadığı güçlükleri yaşam öyküsü, ilişkileri ve tekrar eden duygu, düşünce ve davranış örüntüleriyle birlikte değerlendirmektedir.

Çalışmalarında psikodinamik ve psikanalitik yaklaşımın yanı sıra bilişsel davranışçı terapi, EMDR ve motivasyonel görüşme gibi farklı yaklaşımlardan kişinin ihtiyaçları doğrultusunda yararlanılabilir. Sürecin nasıl ilerleyeceği, başvuru nedeni ve bireysel değerlendirmeyle birlikte şekillenir.

Kadıköy Suadiye’de Yüz Yüze Görüşmeler

Moda Psikolog, Mert Arslan’ın çalışmalarını yürüttüğü marka ve işletme adıdır. Fiziksel ofisi Moda semtinde değil, Kadıköy Suadiye’de bulunmaktadır.

Bağdat Caddesi çevresinde yer alan ofiste yüz yüze psikoterapi görüşmeleri yapılmaktadır. Bireysel görüşmeler yaklaşık 45 dakika sürer; görüşme sıklığı kişinin ihtiyaçları ve psikoterapi süreci doğrultusunda belirlenir.

Kadıköy psikolog arayışında olanlar, yüz yüze görüşmeye katılmakta zorlanan veya farklı bir şehirde yaşayan kişiler için online psikoterapinin uygunluğu ayrıca değerlendirilebilir.

Adres ve İletişim

Klinik Psikolog Mert Arslan, Kadıköy Suadiye’de, Bağdat Caddesi çevresindeki ofisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Güncel adres, ulaşım ve randevu bilgilerine Moda Psikolog’un web sitesinden iletişim sayfasından ulaşılabilir.