İstanbul’da Güvenilir Köpek Eğitim Merkezi ve Pet Oteli: Murat Güngör

Köpek eğitimi ve konaklama hizmeti alınacak işletmenin seçiminde yalnızca fiyatın değil; eğitmenin deneyiminin, tesis koşullarının ve işletmenin yasal faaliyet durumunun da değerlendirilmesi gerekiyor. İstanbul Arnavutköy’de faaliyet gösteren Murat Güngör Köpek Eğitim Merkezi ve Pet Oteli, profesyonel eğitim yaklaşımını ruhsatlı tesis altyapısıyla bir araya getiriyor.

2010 yılından bu yana farklı ırk, yaş ve karakterdeki köpeklerle çalışan İstanbul köpek eğitmeni Murat Güngör, köpeklerin bireysel ihtiyaçlarına göre planlanan eğitim ve davranış programları uyguluyor. İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasından köpek sahiplerine hizmet veren merkezde eğitim, konaklama, günlük bakım ve kontrollü sosyalleşme hizmetleri aynı profesyonel yapı içerisinde sunuluyor.

Murat Güngör’ün eğitim anlayışının temelinde her köpeğin farklı olduğu gerçeği bulunuyor. Köpeğin yaşı, ırkı, karakteri, geçmiş deneyimleri ve günlük yaşamda karşılaşılan problemler değerlendirilmeden standart bir program uygulanmıyor. Öncelikle köpek tanınıyor, ihtiyaçları belirleniyor ve ulaşılması hedeflenen sonuca göre kişiye ve köpeğe özel bir çalışma planı oluşturuluyor.

RESMÎ VE RUHSATLI TESİS GÜVENCESİ

Köpek sahiplerinin eğitim veya konaklama hizmeti seçerken karşılaştığı en önemli konulardan biri güvenilirliktir. Köpeğin uzun veya kısa süreli olarak emanet edileceği işletmenin yasal faaliyet göstermesi, uygun fiziki koşullara sahip olması ve profesyonel bir sistemle yönetilmesi büyük önem taşır.

Murat Güngör Köpek Eğitim Merkezi ve Pet Oteli, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı çalışma iznine ve Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip bir işletme olarak faaliyet gösteriyor. İstanbul Arnavutköy Yeşilbayır’da bulunan 10 dönümlük tesis; eğitim, egzersiz, konaklama ve kontrollü sosyal faaliyetlerin planlı ve en iyi şekilde yürütülmesine imkân sağlıyor.

Bu yönüyle merkez, köpeğini güvenli ve denetlenebilir bir işletmeye teslim etmek isteyen kişiler için önemli bir seçenek oluşturuyor. Tesisin resmî belgeleri, fiziki yapısı ve yıllara dayanan saha deneyimi, verilen hizmetlerin temelini meydana getiriyor.

HER KÖPEĞE ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI

Profesyonel köpek eğitimi yalnızca otur, yat veya bekle gibi komutların öğretilmesinden ibaret değildir. Eğitimin günlük yaşamda gerçek bir karşılığının olabilmesi için köpeğin sahibine odaklanması, sınırları anlaması, farklı ortamlarda kontrol edilebilmesi ve öğrendiklerini sürdürülebilir biçimde uygulaması gerekir.

Arnavutköy’deki İstanbul köpek eğitim merkezi bünyesinde yavru ve yetişkin köpeklere yönelik farklı programlar uygulanıyor. Tuvalet eğitimi, temel itaat, ileri itaat, sosyalleştirme, davranış problemleri, agresyon kontrolü, koruma ve trick eğitimi bu programlar arasında yer alıyor.

Yavru köpeklerde doğru alışkanlıkların erken dönemde kazandırılması hedeflenirken yetişkin köpeklerde mevcut davranışların değerlendirilmesi ve günlük yaşamda karşılaşılan problemlerin yönetilebilir hâle getirilmesi amaçlanıyor. Aşırı havlama, tasma çekiştirme, eşya parçalama, ayrılık kaygısı, korku, misafirlere tepki ve diğer köpeklere karşı kontrolsüz davranışlar her köpeğin yapısına göre ayrı ayrı ele alınıyor.

Eğitimin başarısı yalnızca köpeğin merkezde gösterdiği performansla ölçülmüyor. Köpek sahibinin doğru iletişim yöntemlerini öğrenmesi ve eğitim sonrasında sistemi devam ettirebilmesi de sürecin önemli bir parçası olarak görülüyor. Bu nedenle teslim aşamasında köpek sahiplerine uygulamalı bilgilendirme yapılarak öğrenilen davranışların ev ve sosyal yaşamda korunması hedefleniyor.

GÜVENLİ VE KONTROLLÜ KÖPEK OTELİ

Seyahat, iş yoğunluğu veya farklı ihtiyaçlar nedeniyle köpeğinden bir süre ayrı kalması gereken kişiler için otel seçimi ciddi bir karar anlamına geliyor. Konaklama alanının temizliği, güvenliği ve profesyonel şekilde yönetilmesi kadar köpeğin karakterine uygun biçimde takip edilmesi de önem taşıyor.

Murat Güngör bünyesinde hizmet veren İstanbul köpek oteli, köpeklerin kontrollü ve güvenli bir ortamda konaklaması amacıyla planlanmış durumda. Tesise kabul sürecinde köpeğin aşı durumu, sağlık bilgileri, karakteri, beslenme düzeni ve özel ihtiyaçları değerlendiriliyor. Böylece konaklama süreci köpek hakkında edinilen bilgiler doğrultusunda yönetiliyor.

İlk kez konaklayacak köpekler için belirli bir uyum süresi tanınması, hayvanın yeni ortama ve günlük düzene alışmasına yardımcı oluyor. Günlük bakım, kontrollü aktivite ve ihtiyaçlara uygun takip sayesinde konaklamanın yalnızca barınmadan ibaret kalmaması hedefleniyor.

DENEYİM, GÜVEN VE PROFESYONEL YAKLAŞIM

Murat Güngör’ün 15 yılı aşan mesleki deneyimi, farklı eğitim kurumlarından aldığı mesleki belgeler ve binden fazla köpekle yürüttüğü eğitim ve davranış çalışmaları, oluşturulan sistemin arkasındaki temel birikimi meydana getiriyor. Ulusal basın ve televizyonlarda köpek davranışları konusunda uzman görüşlerine başvurulması da bu saha deneyiminin kamuoyuna yansıyan yönleri arasında bulunuyor.

İstanbul’da köpek eğitimi veya güvenli konaklama hizmeti araştıran kişiler, köpeklerinin yaşı, ırkı, karakteri ve ihtiyaçları hakkında ön değerlendirme için Murat Güngör ile iletişime geçebiliyor. Eğitimden otele, günlük bakımdan kontrollü sosyalleşmeye kadar sunulan hizmetler köpeğin ihtiyacına göre belirleniyor.

Murat Güngör Köpek Eğitim Merkezi ve Pet Oteli, profesyonel deneyimi, resmî izinleri ve geniş tesis olanaklarıyla köpek sahiplerine güvenilir bir hizmet modeli sunmaya devam ediyor.

İletişim: 0540 549 49 49

Konum: Arnavutköy/İstanbul

Web Sitesi: https://muratgungor.com.tr/