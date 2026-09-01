TVDER Kuruldu ve İlk Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Türkiye Radyo Televizyon ve İnternet Habercileri Derneği (TVDER) olarak ilk olağan genel kurul toplantımızı, İstanbul’un simge noktalarından Çamlıca Kulesi’nde gerçekleştirdik. Yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla, akşam yemeği eşliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda yeni dönem hedeflerimizi ve hayata geçireceğimiz projeleri değerlendirdik.

Yeni dönemde önceliğimiz eğitim.

Üniversitelerle gerçekleştireceğimiz iş birlikleri, seminerler, paneller, söyleşiler, atölyeler ve sektör buluşmalarıyla; medyanın deneyimli isimlerini geleceğin gazeteci ve iletişimcileriyle bir araya getirmeyi hedefliyoruz.

TVDER İcra Kurulu

İzzet Aydın – Belediye Haber Ajansı İmtiyaz Sahibi

İbrahim Konar – Kanal D Ana Haber Muhabiri

Mustafa İlker Yücel – OdaTV Genel Yayın Yönetmeni

Mustafa Biçer – İHA İstanbul 1. Bölge Müdürü

Tolga Ayçiçek – Show Haber Kameramanı

Turgay Kargı – Number1 FM DJ

Cüneyt Sevindik – Asayiş Berkemal & AA Muhabiri

Meryem Nas Mercan – Kanal 7 Sabah Haber Sunucusu

İcra Kurulu üyelerimiz Meryem Nas Mercan, Cüneyt Sevindik ve Mustafa İlker Yücel, İstanbul dışında bulunmaları nedeniyle toplantımıza katılım sağlayamadı.

Medyanın tecrübesini gençlerin enerjisiyle buluşturmak, bilgi ve deneyimi yeni nesillere aktarmak için çalışacağız.

TVDER olarak geleceğin medyasına birlikte değer katacağız.