Sevgili Okurlar

Toplumların hafızası, yalnızca yaşanmış olayların değil; aynı zamanda değerlerin biriktirildiği bir aynadır. Bu aynada en kalıcı izleri bırakan şey, hakikati savunma cesareti ve vefayı yaşatma iradesidir. Çünkü yalanla kirlenmiş bir hafıza zamanla silinir; ama hakikatle yoğrulmuş bir hafıza nesiller boyu yaşar.

Sevgili Okurlarım.

Benim fikrim şu: Hakikati savunan, vefayı yaşatan bir toplum, hafızasını ve onurunu korur. Onur, yalnızca bireyin değil; toplumun vicdanıdır. Bu vicdan, ancak gerçeğe bağlılıkla ve birbirine gösterilen sadakatle ayakta kalır.

Hakikat, toplumsal hafızanın pusulasıdır.

Yönünü kaybetmiş bir toplum, hakikati yeniden bulduğunda yolunu da bulur. Vefa ise hafızanın köküdür. Bir dostun zor zamanda gösterdiği sadakat, bir annenin emeği, bir babanın fedakârlığı… Bunlar, kuşaktan kuşağa aktarılan değerlerdir.

Toplumun hafızası, parayla değil; değerlerle ayakta kalır. Hakikat ve vefa, geçmişi geleceğe bağlayan köprülerdir. Onları koruyan toplum, kendi onurunu da korur.

Sonuçta, hakikati savunmak ve vefayı yaşatmak, yalnızca bireysel bir sorumluluk değil; insanlığı ortak görevidir. Hafızasını ve onurunu koruyan toplum, geleceğini de güvence altına alır. Özetle.

Hakikati savunan, vefayı yaşatan bir toplum hafızasını ve onurunu korur.

Kalın Sağlıcakla.

Neşat YALÇIN Nasifoğulları Kadıköy İstanbul