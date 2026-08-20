İSPARK otopark ücretlerinin fahiş rakamlarına ilginç kıyaslama!

İstanbul’da ulaşım trafik çilesi derken otopark ücretlerinin son yıllarda artan ücretleri dudak uçuklatan cinsten oldu.

İBB’ye bağlı İSPARK AŞ. tarafından işletilen otoparkların saatlik veya günlük ücretleri araç sahiplerini zor durumda bırakır seviyeye geldi.

Bir saatlik otopark ücretinin 200 TL bir günlük ücretin 550 – TL olduğu İstanbul’da insanlar AVRASYA Tünelinin geçiş ücretiyle ironi yaparak ilginç bir kıyaslama yaptılar.

Şöyle ki;

Maliyeti 1.250.000.000 $ (Bir Milyar iki yüz milyon dolar ) olan Avrasya Tünelinin

Geçiş ücreti 330 TL iken,

İSPARK tabelasının maliyeti 25 $ (Yirmi beş dolar) olan İSPARK otopark ücretinin

1 günlük park ücreti 550 TL olması hayli dikkat çekici bir durumdur.

İstanbul’da otopark ücretlerinin bu kadar yüksek olmaması gerekir.