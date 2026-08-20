İş Yaşamının Temposuna Mum Işığında Sanat Molası

Mum ışığıyla çevrili atmosferinde binlerce sanatseveri zengin bir konser deneyimiyle buluşturan Candela Concert, Workinton iş birliğiyle klasik ve popüler çağdaş müziği iş yaşamının merkezine taşıyor. Çalışanları iş çıkışında sanat ve müziğin dinlendirici atmosferiyle buluşturmayı hedefleyen “Candela Concert: Afterwork Sessions” serisinin ilk konseri, 21 Ağustos’ta saat 20.00’de Workinton Maçka Teras’ta açık havada gerçekleştirilecek.



Klasik konser ruhunu binlerce mumun büyüleyici ışığıyla yeniden tanımlayan Candela Concert, bu kez Workinton iş birliğiyle çalışma alanlarını kültür ve sanatla buluşturuyor. “Afterwork Sessions” adıyla hayata geçirilen proje kapsamında Workinton’un farklı lokasyonları belirli dönemlerde konser sahnesine dönüşecek.

Klasik ve popüler çağdaş müziğin zamansız eserlerini özgün sahne kurgusuyla buluşturacak konser serisi, katılımcılara iş çıkışında kültür ve sanatla iç içe farklı bir deneyim sunacak. Candela Concert’in zengin sahne yaklaşımıyla hayat bulacak etkinliklerde müzik, ışık ve görsel estetik bir araya gelerek iş yaşamının temposuna kısa bir mola verecek.

“İş Çıkışlarını Kültürel Bir Nefes Alanına Çeviriyoruz”

Amaçlarının klasik müziği ve kültür-sanat dünyasını daha fazla insanın hayatına dokunan, farklı disiplinlerle zenginleşen özgün deneyimlere dönüştürmek olduğunu belirten Candela Concert Genel Koordinatörü Özal Özyiğit, “Konserlerimizi müziğin ötesinde hikâyelerin, görsel sanatların, sahne tasarımının ve atmosferin bir araya geldiği kültürel buluşmalar olarak kurguluyoruz. Workinton ile hayata geçirdiğimiz seride de tam olarak bu yaklaşımımızı yansıtıyor. Kültür ve sanatın yalnızca belirli mekânlarda kalmayıp günlük hayatın içine karışması gerektiğine inanıyoruz. İş çıkışında müzik etrafında toplanan insanların günün koşturmacasından uzaklaşabildiği, nefes alıp yeni deneyimler yaşayabildiği bir atmosfer yaratmak istedik” dedi.