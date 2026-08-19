SP’li Karabul: “Üsküdar Esnafı Çözüm Bekliyor!

Saadet Partisi Üsküdar İlçe Başkanlığı Mahalli İdarelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Feyzullah Karabul, Üsküdar’da esnaf ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek, ilçedeki küçük esnafın artan maliyetler ve azalan alım gücü nedeniyle ciddi bir ekonomik baskı altında olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 2025 yılında 323 bin 480 esnaf işletmesi açılırken 120 bin 423 işletme kapandı. Haziran 2026 itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 32,11 seviyesinde gerçekleşti. Karabul, bu genel tablonun Üsküdar’daki esnafın günlük hayatına doğrudan yansıdığını ifade etti.

ÜSKÜDAR’DA ESNAFIN GİDERİ ARTIYOR

Mahalli idareler çalışmaları kapsamında mahalle mahalle esnaf ziyaretleri yaptıklarını belirten Karabul, Üsküdar’da özellikle kira, enerji, personel, vergi, kredi ve tedarik maliyetlerinin esnafın en önemli sorunları arasında bulunduğunu söyledi.

Karabul, “Biz bu sorunları masa başında konuşmuyoruz. Mahallelerimizde esnafımızı ziyaret ediyor, dükkânlarına giriyor, çaylarını içiyor ve sorunlarını doğrudan kendilerinden dinliyoruz. Son dönemde hemen her mahallede benzer şikâyetlerle karşılaşıyoruz. Esnafımızın maliyeti artıyor, vatandaşın alışveriş kapasitesi düşüyor. Bu iki durum birleştiğinde küçük işletmenin ayakta kalması giderek zorlaşıyor” dedi.

514 BİNLİK ÜSKÜDAR’DA YEREL EKONOMİNİN OMURGASI ESNAF

Yaklaşık 514 bin kişilik nüfusa sahip Üsküdar, İstanbul’un nüfus ve ticaret açısından en önemli ilçelerinden biri. Ancak ilçenin ekonomik hareketliliği yalnızca Üsküdar’da yaşayanlarla sınırlı değil. Üsküdar Meydanı, sahil hattı, tarihi çarşılar, Validebağ çevresi, Bağlarbaşı, Altunizade, Çengelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk, Selimiye, Bulgurlu, Acıbadem ve Ünalan gibi bölgeler gün boyunca önemli bir insan hareketliliğine ev sahipliği yapıyor.

Karabul, bu hareketliliğin esnafın cirosuna daha güçlü biçimde yansıması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Üsküdar’a her gün çok sayıda insan geliyor. Metro, Marmaray, vapur ve otobüs hatları ilçeyi İstanbul’un önemli ulaşım merkezlerinden biri haline getiriyor. Tarihi ve turistik noktalarımız da ciddi bir ziyaretçi hareketliliği oluşturuyor. Buna rağmen birçok esnafımız istediği satış hacmine ulaşamadığını söylüyor. Demek ki mesele sadece ziyaretçi sayısı değil; bu ekonomik hareketliliğin mahalle esnafına ne kadar gelir olarak döndüğüdür.”

KİRA BASKISI KÜÇÜK ESNAFI ZORLUYOR

Üsküdar’da özellikle merkezi bölgelerdeki işyeri kiralarının küçük işletmeler açısından önemli bir maliyet kalemi haline geldiğine dikkat çeken Karabul, yüksek kira ile düşük müşteri harcamasının esnaf üzerinde çifte baskı oluşturduğunu söyledi.

“Bir esnafın aylık cirosu artıyor gibi görünse bile kira, elektrik, personel, vergi ve ürün maliyetlerini çıkardığınızda geriye kalan miktar aynı oranda artmıyor. Esnafımızın önemli bir bölümü artık büyümeyi değil, mevcut dükkânını kapatmadan ayakta tutmayı düşünüyor.”

Karabul, özellikle mahalle bakkalı, kasap, manav, berber, terzi, kırtasiye, lokanta, kahvehane, küçük restoran ve hizmet işletmelerinin mahalle yaşamı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

“ÜSKÜDAR’IN EKONOMİK HAREKETLİLİĞİ ESNAFA YANSIMALI”

Üsküdar’ın sahip olduğu tarihi, kültürel ve turistik potansiyelin yerel ekonomiye daha fazla katkı sağlaması gerektiğini ifade eden Karabul, belediye politikalarının da esnafı destekleyecek şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

“Üsküdar’da tarihi çarşılarımızı, sahilimizi, meydanlarımızı ve mahallelerimizi yalnızca fiziksel alanlar olarak görmemeliyiz. Buralar aynı zamanda ekonomik yaşamın merkezleridir. Esnafın bulunduğu sokak canlıdır; dükkânlar kapandığında sadece ticaret değil, mahalle hayatı da zayıflar.”

Karabul; çarşıların canlandırılması, esnafın görünürlüğünün artırılması, otopark ve ulaşım sorunlarının çözülmesi, yaya hareketliliğinin ticari bölgelere yönlendirilmesi, yerel üretici ve esnafın desteklenmesi, belediye kiralarının daha erişilebilir hale getirilmesi ve mahalle bazlı ticari destek projeleri geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

“ESNAF SADECE EKONOMİK DEĞİL, SOSYAL BİR DEĞERDİR”

Karabul açıklamasını şöyle tamamladı:

“Üsküdar’ın esnafı bu ilçenin ekonomik hafızasıdır. Yıllardır aynı sokakta hizmet veren esnafımız mahalleyi, insanımızı ve ihtiyaçlarımızı tanıyor. Bir dükkânın kapanması sadece ekonomik bir kayıp değildir; istihdamın, mahalle kültürünün ve sosyal dayanışmanın da kaybıdır.

Biz Saadet Partisi olarak mahalle mahalle esnafımızı dinlemeye devam edeceğiz. Üsküdar’ın sahip olduğu ekonomik potansiyelin esnafımıza daha fazla kazanç, vatandaşımıza daha uygun fiyat ve gençlerimize daha fazla istihdam olarak dönmesini istiyoruz.

Güçlü esnaf, güçlü mahalle; güçlü mahalle, güçlü Üsküdar demektir.”