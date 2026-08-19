Ahmet Şafak, yeni eseri “Biz İşte Buradayız”ı ilk kez seslendirdi

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Gazianteplilerle buluşan Türk müziğinin güçlü sesi Ahmet Şafak, unutulmaz bir geceye imza attı. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’ni hıncahınç dolduran binlerce kişi salona sığmayınca ikinci salon da açıldı. Büyük bir coşkunun yaşandığı gecede Ahmet Şafak, yeni eseri “Biz İşte Buradayız”ı ilk kez canlı seslendirirken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile “Yalnız Kurt” şarkısını birlikte söyledi.

Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Ahmet Şafak konserine Gaziantepliler adeta akın etti. Yoğun katılım nedeniyle ana salonun tamamen dolmasının ardından ikinci salon da açılırken, binlerce kişi Ahmet Şafak’ın şarkılarıyla coşku dolu bir gece yaşadı. Salonları dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’ni dev bir koroya dönüştürdü.

Ahmet Şafak; Yalnız Kurt, Ayyıldız Kolye, Olsun, Vay Delikanlı Gönlüm, Muska, Neyleyim, Geriye Aşk Kalır, Reisler de Sever, Memleket Meselesi ve Aşk Bizdedir gibi sevilen eserlerini seslendirdi. Şarkılarına binlerce kişinin eşlik ettiği sanatçı, güçlü sahne performansıyla Gazianteplilere uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir müzik şöleni yaşattı.

“BİZ İŞTE BURADAYIZ” İLK KEZ ŞAHİNBEY’DE

Gecenin en özel anlarından biri Ahmet Şafak’ın yeni eseri “Biz İşte Buradayız”ı ilk kez canlı olarak seslendirmesi oldu. Şahinbey’de ilk kez dinleyici karşısına çıkan yeni eser, salonları dolduran binlerce kişinin büyük beğenisini topladı.

Konserin ardından yeni eserine ve Şahinbey’de gördüğü yoğun ilgiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahmet Şafak, “Maşallah diyelim, yeni eserimiz ‘Biz İşte Buradayız’ı ilk defa Şahinbey’de okuduk. Söz, müzik, ritim, orkestrasyon noktasında ve en önemlisi halkımızın coşkuyla katılması sonucunda eserin sahneye çok yakıştığını söyleyebilirim. Salonu hıncahınç dolduran kıymetli Gaziantep-Şahinbeyli sevenlerime tekraren bu yürekli ilgiden dolayı şükranlarımı sunarım.” dedi.

AHMET ŞAFAK VE MEHMET TAHMAZOĞLU’NDAN “YALNIZ KURT”

Konserin dikkat çeken anlarından biri de Ahmet Şafak ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun birlikte “Yalnız Kurt” şarkısını seslendirmesi oldu. Ahmet Şafak’ın yıllardır büyük ilgi gören eserine Tahmazoğlu’nun eşlik ettiği anlar salondaki binlerce kişi tarafından alkışlarla karşılandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da konserin ardından yaptığı değerlendirmede, “Vatan ve millet sevgisini eserlerine taşıyan kıymetli sanatçımız Ahmet Şafak’ın eserleriyle Şahinbey’de anlamlı ve coşkulu bir gece yaşadık. Salonumuzu tıklım tıklım dolduran hemşehrilerimize ve bizlere eserleriyle güzel bir gece yaşatan kıymetli sanatçımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ŞAFAK: “BİZ TÜRKİYE’YİZ, BİZ BÜYÜK AİLEYİZ”

Gazianteplilerin konsere gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Şafak, “Teşekkürler Şahinbey! Teşekkürler Gaziantep! Teşekkürler helal yürekleriyle salonlara sığmayan hanımlar, beyler, kardeşler. Evet salonlara sığmadık, izdiham sebebiyle ikinci salon da açıldı. Salonlar arasında kardeşlik, samimiyet, dayanışma selamları ve alkışları gidip geldi. Herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim eylesin, sıhhat, selamet ve mutluluk yoldaşınız olsun. Biz Türkiye’yiz, biz Büyük Aileyiz.” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen konsere; AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, MHP 27. Dönem Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Cenk Gece ve binlerce vatandaş katıldı.