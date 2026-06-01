Özel Hastanede Burun Estetiği Fiyatları 2026

Burun estetiği, hem görünümle hem de nefes alma rahatlığıyla ilgilenen kişilerin son yıllarda en çok merak ettiği işlemlerin başında geliyor. 2026’ya girilirken bu alandaki maliyetler de yeniden gündeme oturdu. Özellikle özel hastanede burun estetiği fiyatları konusunda netlik arayan birçok kişi, kafasındaki soruların yanıtını ararken bir hayli farklı rakamla karşılaşıyor. Çünkü bu işlemin maliyeti tek bir kalemden değil, birbirine bağlı pek çok unsurdan oluşuyor.

Güncel tabloya bakıldığında, 2026 yılında özel hastanelerde burun estetiği ücretleri genellikle 50.000 TL ile 150.000 TL arasında değişiyor. Ancak bu aralık, işin kapsamına göre yukarı doğru tırmanabiliyor. Daha karmaşık ya da revizyon gerektiren işlemlerde rakamların 90.000 TL ile 280.000 TL gibi seviyelere çıktığı görülüyor. Büyük şehirlerde, özellikle İstanbul gibi merkezlerde fiyatların daha yüksek seyrettiği de biliniyor.

Fiyatları Belirleyen Etkenler Neler?

Bir hastanın ödeyeceği tutar, kişiye göre ciddi biçimde farklılaşabiliyor. Fiyatı şekillendiren temel başlıklar şöyle sıralanıyor:

İşlemin sadece estetik mi olduğu, yoksa septum eğriliği gibi nefes sorunlarına da müdahale mi edileceği

Ameliyatın ilk kez mi yapıldığı, yoksa revizyon operasyonu mu olduğu

Hastanenin donanımı, ameliyathane sınıfı, anestezi ekibi ve kullanılan malzemeler

Cerrahın deneyimi ve ameliyat sonrası takip sisteminin oturmuş olup olmadığı

Revizyon ameliyatlarında doku daha önce işlem gördüğü için planlama daha karmaşık olabiliyor, greft ihtiyacı artabiliyor ve operasyon süresi uzayabiliyor. Bu da fiyatların ilk ameliyata göre daha yüksek çıkmasının başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Devlet Hastanesi mi, Özel Hastane mi?

İki seçenek arasındaki en belirgin fark, hız ve maliyet dengesinde ortaya çıkıyor. Devlet hastanelerinde planlı bir estetik ameliyat için uzun bekleme sürelerine girilebiliyor; özel hastaneler ve klinikler ise bu işlemleri çok daha hızlı yapabiliyor. Bunun karşılığında ise daha yüksek bir maliyet ortaya çıkıyor. Pek çok kişi için karar, bütçe ile zaman arasındaki bu dengede şekilleniyor.

SGK Bu İşlemi Karşılıyor mu?

Bu, en çok sorulan sorulardan biri. Yanıt ise göründüğü kadar basit değil. “SGK karşılıyor” cümlesi tek başına yeterli olmuyor; hangi kurumda, hangi tanıyla, hangi işlemin yapıldığı ve hekimin planı belirleyici oluyor. Tamamen estetik amaçlı işlemler genellikle kapsam dışında kalıyor. Buna karşılık burun travmasına bağlı solunum sorunları gibi tıbbi nedenlerle yapılan ameliyatlar, belgelenmesi hâlinde devlet sağlık sistemi tarafından karşılanabiliyor. Özel sağlık sigortalarında da durum benzer; çoğu standart poliçe kozmetik amaçlı ameliyatları kapsam dışı bırakıyor, ancak tıbbi zorunluluğun net biçimde ortaya konduğu kimi senaryolarda fonksiyonel kısım değerlendirmeye alınabiliyor.

Doğru Karar İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Uzmanlar, fiyatın tek başına bir ölçüt olmaması gerektiğini hatırlatıyor. Estetik operasyonlarda hastanın fiziksel özellikleri, yaşı, beklentileri, anatomik yapısı ve mevcut sağlık durumu dikkatle değerlendirilmeli, kişiye uygun yöntem seçilmelidir. Deneyimli bir hekim tercihi de hem güvenlik hem de memnuniyet açısından öne çıkan bir başlık olarak görülüyor. Karar verirken göz önünde tutulması önerilen noktalar ise şöyle:

Net bir rakamdan önce mutlaka detaylı muayene ve kişisel değerlendirme talep etmek

Hekimin daha önce gerçekleştirdiği operasyonların sonuçlarını incelemek

İşlemin estetik mi yoksa fonksiyonel mi olduğunu en baştan netleştirmek

Her yüzün kendine özgü oranlarına göre tasarlanan kişisel bir süreç. Doğru planlama, doğru ekip ve şeffaf bir fiyatlandırma bu yolculuğun en kritik üç ayağını oluşturuyor. Hayalinizdeki görünüme güvenli ve net bir bütçeyle ulaşmak istiyorsanız, alanında uzman ekibiyle size özel değerlendirme sunan Elit Klinik ile hemen iletişime geçin ve ön görüşme randevunuzu bugünden ayırtın.