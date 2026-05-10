Mahkeme Koridorlarından Öğrendiklerim: Avukat Serdar Kuzu Konuşuyor

Her mesleğin bir de görünmeyen yüzü vardır. Dışarıdan bakıldığında cübbeler, duruşmalar ve hukuki metinlerden ibaret görünen avukatlık, aile davalarına girdiği anda bambaşka bir boyut kazanıyor. Avukat Serdar Kuzu, yıllar içinde yüzlerce boşanma, velayet ve aile içi şiddet davasını takip etti. Bu deneyimin bıraktığı iz yalnızca hukuki bilgi değil; insanı, toplumu ve sistemin işleyişini daha derin anlama biçimi. Kuzu, bu birikimi bugün müvekkillerine rehberlik etmek için kullanıyor.

“Her dava bana bir şey öğretti,” diyor Serdar Kuzu. “Ama en büyük ders hep aynıydı: Erken bilgi, geç pişmanlığı önler.” Bu cümle, onun mesleki felsefesinin özünü taşıyor. Aile hukukunda bir adım geç atılan ya da yanlış atılan her hamle, ileride çok daha ağır bedellerle geri dönüyor.

Dava Kazanmak mı, Hak Almak mı?

Avukat Serdar Kuzu’nun mesleki pratiğinde öne çıkan ilk ayrım bu iki kavram arasında. Dava kazanmak ve hak almak her zaman aynı anlama gelmiyor. Teknik olarak “kazanılmış” görünen bir dava, uzun vadede tarafı tatmin etmeyebiliyor. Öte yandan bazı davalar hukuki anlamda çözümsüz kalsa da tarafların bir uzlaşı zemini bulması, yıllar sürecek çatışmadan çok daha değerli bir sonuç üretiyor.

Bu gerçeği en net biçimde velayet davalarında gören Serdar Kuzu, mahkemenin verdiği her kararın aslında bir başlangıç noktası olduğunu söylüyor. Karar ne olursa olsun, ebeveynler yıllarca birlikte yaşamak zorunda — çocukları aracılığıyla. Bu yüzden davaları kazanmak için çıkılan yolda karşı tarafı tamamen yıkmaya çalışmak, uzun vadede yalnızca çocuğa zarar veriyor. Avukat Serdar Kuzu, müvekkillerine bu gerçeği her fırsatta hatırlatıyor.

Türkiye’de Boşanmanın Değişen Yüzü

Son on yılda aile mahkemelerinin iş yükü belirgin biçimde arttı. Serdar Kuzu, bu artışın yalnızca boşanma oranlarıyla açıklanamayacağını belirtiyor. İnsanların haklarına daha fazla sahip çıkmaya başlaması, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmesi ve hukuki farkındalığın toplumda yükselmesi de bu tablonun parçası.

Değişen bir diğer boyut ise davaların içeriği. Avukat Serdar Kuzu, artık daha karmaşık mal varlıklarını kapsayan davalara, dijital delillerin belirleyici olduğu süreçlere ve uluslararası boyutlar taşıyan aile uyuşmazlıklarına çok daha sık rastladığını söylüyor. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki aile mahkemelerinde dava açması, farklı ülkelerde verilen velayet kararlarının tanınması ve uygulanması gibi meseleler eskiye kıyasla çok daha yaygın hâle geldi. Bu durum, aile hukukunun uluslararası hukuk ile kesişim noktalarını da giderek önemli kılıyor.

En Çok Hangi Hata Yapılıyor?

Avukat Serdar Kuzu’na göre aile hukuku davalarında yapılan en yaygın hata, sürecin başında avukat tutmak yerine sonunda tutmak. Dava açılmadan önce ya da açılır açılmaz alınan hukuki danışmanlık, sonraki aşamalarda alınan danışmanlıktan çok daha belirleyici sonuçlar doğuruyor.

İkinci büyük hata ise duygusal kararlar. Özellikle ilk aşamada, dava açmak için seçilen gerekçe kritik önem taşıyor. Yanlış gerekçeyle açılan bir dava, haklı olan tarafı bile savunmaya geçiriyor. Serdar Kuzu, bu yüzden müvekkillerine ilk görüşmede sormak istedikleri soruları değil, kendi anlatmak istediklerini dinliyor; hikâyenin içinde gizli kalan hukuki gerçekleri bulup çıkarıyor.

Üçüncü yaygın hata: Karşı tarafın attığı adımları beklemek. Avukat Serdar Kuzu, aile hukukunda pasif kalan tarafın çoğu zaman birden fazla hakkını yitirdiğini söylüyor. İhtiyati tedbir talepleri, geçici nafaka başvuruları ve mal tespiti gibi önlemler zamanında alınmadığında geri dönüşü son derece güçleşiyor.

Çocuklar Söylemez ama Hisseder

Serdar Kuzu’nun en çok vurguladığı konulardan biri, boşanma sürecinin çocuklar üzerindeki görünmez etkisi. Mahkemeler bu etkiyi ölçmek için uzman raporlarına başvursa da gerçek tablo çoğu zaman raporların ötesinde seyrediyor.

“Çocuklar söylemiyor ama hissediyor,” diyor Avukat Serdar Kuzu. “Ebeveynlerin birbirini nasıl gördüğünü, bu davayı nasıl yürüttüğünü ve kendi geleceklerine nasıl baktığını çok net algılıyorlar.” Bu yüzden velayet sürecinde ebeveynlerin çocuğu sürece dahil etme biçimi belirleyici oluyor. Çocuğu taraf hâline getiren, ona seçim yaptırmaya çalışan ya da diğer ebeveyni küçük düşüren tutumlar, hem mahkemede aleyhte değerlendiriliyor hem de çocuğun psikolojisine uzun vadeli zarar veriyor. Serdar Kuzu, bu noktada ebeveynlere çok net bir tavsiyede bulunuyor: “Çocuğunuzu mahkemeden önce koruyun.”

Mal Paylaşımında Göz Ardı Edilen Kalemler

Boşanma davalarında mal paylaşımı denilince akla ilk gayrimenkul ve araç geliyor. Ancak Avukat Serdar Kuzu, bu iki kalemin yanı sıra çok daha az bilinen varlıkların da davaları belirleyici biçimde etkilediğini söylüyor.

Kripto para varlıkları, şirket hisseleri, birikimli sigorta poliçeleri ve emeklilik hakları bunların başında geliyor. Evlilik süresince biriken bu varlıkların bir bölümünün edinilmiş mal sayıldığını ve paylaşıma tabi olduğunu bilen çift sayısı oldukça az. Serdar Kuzu, bu bilgi eksikliğinin ciddi hak kayıplarına zemin hazırladığını vurguluyor. “Masaya koymadığınız varlık, paylaşımdan çıkar,” diyor Avukat Serdar Kuzu. “Ve çıktıktan sonra geri döndürmek çok güçtür.” Bu yüzden mal tespiti sürecinin titiz bir şekilde ve bağımsız uzmanlar aracılığıyla yürütülmesi büyük önem taşıyor.

Hukuki Süreç Biterken Hayat Devam Eder

Dava sonuçlandıktan sonra hayat durmak bir yana, çoğu zaman çok daha yoğun bir döneme giriyor. Yeni bir ev düzeni, değişen mali yükümlülükler, çocuğun farklılaşan rutini ve bazen tamamen yeniden kurulması gereken sosyal çevre. Avukat Serdar Kuzu, müvekkillerine yalnızca davanın sonucuna değil, sonrasına da hazırlanmaları gerektiğini söylüyor.

Nafaka ödemelerinin düzensizleşmesi, velayet kararlarına uyulmaması ya da yeni yaşam koşullarının eski anlaşmaları işlevsiz kılması hâlinde mahkemeye yeniden başvurmak kaçınılmaz oluyor. Serdar Kuzu, bu süreçlerde de yanında olmaya devam ettiğini, çünkü aile hukukunun bir kez başladığında uzun soluklu bir ilişki gerektirdiğini belirtiyor.

Son Olarak: Güven, Her Şeyden Önce

Avukat Serdar Kuzu, mesleki pratiğinde öğrendiği en önemli şeyi şöyle özetliyor: “Bir müvekkil size güvenmeden önce size inanmak zorunda. İnanmadan önce ise sizi anlamak istiyor.” Bu yüzden her danışmanlık görüşmesini bir hukuki analiz toplantısı gibi değil, bir dinleme seansı gibi başlattığını söylüyor.

Aile hukuku davaları, bireyin en savunmasız olduğu anlarda yaşanıyor. Bu davalar yalnızca hukuki bilgi değil; empati, öngörü ve sorumluluk duygusu gerektiriyor. Avukat Serdar Kuzu, bu gerçeği her müvekkilinin gözünde gördüğünü ve bu gerçekle birlikte çalıştığını söylüyor. Çünkü ona göre iyi bir aile hukuku avukatı, yalnızca davaları değil; insanların hayatlarını da şekillendiriyor.