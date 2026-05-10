Hurda Kağıt Fiyatları Güncellendi: İşte Son Rakamlar

Geri dönüşüm sektöründe yaşanan hareketlilik sonrası hurda kağıt fiyatları yeniden güncellendi. 📈 Özellikle artan üretim maliyetleri, kağıt sanayisindeki hammadde ihtiyacı ve geri dönüşüme olan talebin yükselmesi fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.

Kağıt hurdaları; geri dönüşüm tesislerinde yeniden işlenerek ambalaj, karton ve çeşitli kağıt ürünlerinin üretiminde kullanıldığı için ekonomik açıdan büyük önem taşıyor. Bu nedenle hem bireysel satıcılar hem de işletmeler güncel hurda kağıt fiyatlarını yakından takip ediyor. 🏭📄

💰 Güncel Hurda Kağıt Fiyat Listesi

Piyasada işlem gören güncel hurda kağıt fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

📦 Hurda Türü 💵 Güncel Fiyat 📄 Hurda kağıt fiyatları 4,70 TL 📦 Karton hurda fiyatları 4,70 TL 🖨️ A4 kağıt hurda fiyatı 5,40 TL 📚 Eski kitap defter kilosu 5,40 TL 📰 Gazete kağıdının kilosu 4,60 TL

⚠️ Fiyatlar; kağıdın temizliği, kalitesi, nem oranı ve satış miktarına göre değişiklik gösterebilir.

📈 Hurda Kağıt Fiyatları Neden Artıyor?

Uzmanlara göre hurda kağıt fiyatlarındaki yükselişin en önemli nedenlerinden biri geri dönüştürülmüş hammaddeye olan talebin artması. ♻️ Özellikle kağıt ve ambalaj üreticileri, maliyetleri düşürmek amacıyla geri dönüşüm malzemelerine daha fazla yöneliyor.

Bunun yanı sıra:

📦 E-ticaret sektöründeki büyüme

🌍 Çevre dostu üretim politikaları

💱 Döviz kurundaki artış

🏭 Kağıt üretim maliyetlerinin yükselmesi

🚛 Lojistik giderlerindeki artış

hurda kağıt fiyatlarının yükselmesinde etkili oluyor.

🏆 En Çok Kazandıran Hurda Kağıt Türleri

Piyasada bazı kağıt türleri diğerlerine göre daha yüksek fiyatlardan alıcı bulabiliyor. Özellikle kaliteli lif yapısına sahip beyaz kağıtlar daha değerli kabul ediliyor.

✅ En Çok Tercih Edilen Hurda Türleri

🖨️ A4 fotokopi kağıtları

📚 Eski kitap ve defterler

📦 Temiz koli kartonları

📄 Baskısız beyaz kağıtlar

📦 Oluklu mukavva kartonlar

❌ Islak, kirli veya plastikle karışmış kağıt hurdaları ise daha düşük fiyatlardan işlem görüyor.

🚚 Hurda Kağıt Satarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Hurda kağıt satışı yaparken daha yüksek kazanç elde etmek için bazı önemli detaylara dikkat edilmesi gerekiyor.

📌 Dikkat Edilmesi Gerekenler

✅ Kağıtları kuru ortamda saklayın

✅ Plastik ve çöp karışımını ayırın

✅ Kağıt türlerini sınıflandırın

✅ Güncel fiyat araştırması yapın

✅ Lisanslı geri dönüşüm firmalarıyla çalışın

Bazı geri dönüşüm firmaları yüksek tonajlı alımlarda adrese kadar gelip toplama hizmeti de sunabiliyor. 🚛

🔍 Hurda Kağıt Piyasasında Beklentiler

Sektör temsilcileri, geri dönüşüm sektöründeki büyümenin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtiyor. 📊 Özellikle sürdürülebilir üretim politikalarının yaygınlaşmasıyla birlikte hurda kağıt ve karton ürünlerine olan talebin daha da artması bekleniyor.

Bu nedenle uzmanlar, hurda kağıt fiyatlarında yıl içerisinde yeni güncellemelerin yaşanabileceğini ifade ediyor. ♻️📦

Kaynak: https://eymengeridonusum.com/