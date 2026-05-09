Hurda Kablo Fiyatları 2026 Rehberi

Geri dönüşüm sektöründe en çok takip edilen alanlardan biri olan kablo hurdası piyasası, 2026 yılında da hareketliliğini sürdürmektedir. Artan bakır talebi, döviz kuru ve sanayi üretimindeki yükseliş nedeniyle Hurda Kablo Fiyatları sürekli güncellenmektedir. Özellikle yüksek bakır oranına sahip kablolar, geri dönüşüm firmaları tarafından daha yüksek fiyatlarla değerlendirilmektedir. Bu nedenle hurda kablo satışı yapmadan önce piyasa koşullarını ve kablo türlerini doğru analiz etmek büyük önem taşır.

⚙️ Hurda Kablo Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Kablo hurdalarının fiyatlandırılmasında en önemli kriter içeriğinde bulunan metal oranıdır. Saf bakır oranı yüksek olan ürünler daha değerli kabul edilirken, alüminyum içerikli veya karışık yapıdaki kablolar daha düşük seviyelerde işlem görmektedir. Bunun yanında kablonun temizliği, kalınlığı ve kullanım alanı da fiyatları doğrudan etkiler.

Özellikle sanayi tesislerinden çıkan kalın enerji kabloları ile tam soyulmuş bakır kablolar, piyasada en yüksek değere sahip ürünler arasında yer almaktadır. Hurda Kablo Fiyatları belirlenirken ürünün geri dönüşüm sürecindeki işlenebilirliği de dikkate alınmaktadır.

🔍 Bakır İçeriği ve Saflık Oranı

Bakır oranı arttıkça kablonun değeri de yükselmektedir. Tam soyulmuş ve saf bakır içeren kablolar, doğrudan geri dönüşüme uygun olduğu için daha yüksek fiyatlandırılır. Plastik oranı fazla olan veya karışık yapıdaki ürünlerde ise fiyat seviyeleri daha düşük olabilir.

📊 2026 Güncel Hurda Kablo Fiyatları

Kablo Türü Özellik 2026 Güncel Fiyat (TL/kg) Tam Soyulmuş Kablo EN DEĞERLİ İzolasyonu çıkarılmış ham bakır iletken 530 TL+ Kalın Sanayi Kablosu %80 bakır içerikli fabrika kabloları 400 – 470 TL/kg NYA / NYM Yer Altı Kablosu Yüksek bakır oranlı altyapı kabloları 250 – 380 TL/kg Antigron Kablo İç tesisat, kalın bakır iletkenli 230 – 280 TL/kg TTR Kablo (Temiz) Homojen yapılı, kolay işlenebilen 210 – 270 TL/kg Karışık Hurda Kablo Farklı tür ve kalınlıkta karışık kablolar 120 – 250 TL/kg Alüminyum Hurda Kablo Alüminyum iletkenli enerji dağıtım kabloları 70 – 135 TL/kg Yanmış / Hasarlı Kablo Oksitlenmiş veya dış yalıtımı hasar görmüş Değerlemeye göre

📈 Hurda Kablo Fiyatları Günlük Olarak Değişir mi?

Evet, piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle Hurda Kablo Fiyatları günlük olarak değişebilmektedir. Özellikle bakır fiyatlarındaki artışlar ve döviz kurundaki hareketlilik, geri dönüşüm sektörünü doğrudan etkiler. Metal piyasasında yaşanan yükseliş dönemlerinde kablo hurdalarının değeri de önemli ölçüde artış gösterebilir.

💰 Güncel Döviz Kuru ve Metal Borsası

Hurda piyasası yalnızca yerel taleple değil, küresel metal ticaretiyle de bağlantılıdır. Dolar kurundaki yükselişler ve uluslararası bakır talebi arttığında fiyat seviyeleri yukarı yönlü hareket eder. Bu nedenle piyasa takibi yapan satıcılar daha avantajlı zamanlarda satış gerçekleştirebilir.

🧰 Soyulmuş ve Soyulmamış Kablo Fiyat Farkı

Soyulmuş kablolar, dış yalıtımı çıkarılmış olduğu için geri dönüşüm tesislerinde doğrudan işlenebilir. Bu durum işçilik maliyetini azalttığı için daha yüksek fiyatlandırılmalarını sağlar. Soyulmamış kablolarda ise ayrıştırma işlemi gerektiğinden fiyatlar daha düşük olabilir.

🚛 Hurda Kablo Satarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Hurda satışında ürünlerin türüne göre ayrılması büyük avantaj sağlar. Temiz, düzenli ve sınıflandırılmış kablolar daha yüksek fiyatlardan işlem görmektedir. Ayrıca piyasa fiyatlarını düzenli takip etmek ve güvenilir geri dönüşüm firmalarıyla çalışmak da kazancı artıran önemli unsurlar arasında yer alır.

♻️ Geri Dönüşüm Sürecinin Ekonomiye Katkısı

Hurda kabloların geri dönüştürülmesi yalnızca ekonomik kazanç sağlamaz, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunur. Yeniden işlenen bakır ve alüminyum sayesinde doğal kaynak tüketimi azalırken enerji tasarrufu sağlanır. Bu nedenle geri dönüşüm sektörü, modern ekonominin en önemli alanlarından biri haline gelmiştir.

Kaynak: https://hurdafiyatlari.co/