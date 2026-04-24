SAK Timinden Zamanla Yarış: Küçük Ahmed İçin Zorlu Mücadele Sürüyor

SAK timi, Sakarya Nehri’nde kaybolan küçük Ahmed’i bulmak için üçüncü günde de zorlu koşullara rağmen arama çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın Ardından Hızlı Müdahale

Sakarya’nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi’nde yaşanan kaybolma olayı sonrası ekipler alarma geçti. Sakarya Nehri’nde kaybolan küçük Ahmed’i bulmak için başlatılan çalışmalar, ilk andan itibaren geniş çaplı olarak yürütülüyor

SAK Timi Görev Başında

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, çalışmaların en kritik bölümünü üstleniyor. Alanında eğitimli 5 dalgıç personelden oluşan ekip, nehirde yoğun bir şekilde arama yapıyor. SAK timi, özellikle su altı arama operasyonlarında sahip olduğu deneyim ve teknik donanımla öne çıkıyor.

Üçüncü Gününde Umutlu Bekleyiş

Küçük Ahmed’i bulmak için yürütülen çalışmalar üçüncü gününde de aralıksız devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan aramalarda, ekipler nehrin farklı noktalarında hem yüzey hem de su altı taraması gerçekleştiriyor. Her geçen saatle birlikte umutlu bekleyiş sürerken, ekipler çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Zorlu Şartlara Rağmen Kesintisiz Çalışma

Sakarya Nehri’nin güçlü akıntısı ve bulanık su yapısı, arama çalışmalarını zorlaştıran başlıca etkenler arasında yer alıyor. Düşük görüş mesafesine rağmen SAK timi, özel ekipmanlar ve sistemli tarama yöntemleriyle nehir tabanını detaylı şekilde inceliyor. Akıntının etkisiyle sürüklenme ihtimali de göz önünde bulundurularak arama alanı genişletiliyor.

Sualtı Cihazlarıyla Detaylı Tarama

Arama çalışmalarında, sualtı görüntüleme cihazları kullanılarak nehrin dip yapısı ayrıntılı şekilde incelendi. Bu cihazlar sayesinde suyun altındaki görüşün sınırlı olduğu alanlarda dahi daha net veriler elde edilerek olası izler değerlendirildi.

Teknoloji ve Tecrübe Bir Arada

Arama çalışmalarında su altı görüntüleme cihazları ve çeşitli teknik ekipmanlar aktif olarak kullanılıyor. Bu sayede ekipler, daha geniş bir alanda etkili tarama yapabiliyor. Deneyimli dalgıçların koordineli çalışması, arama sürecinin daha verimli ilerlemesini sağlıyor.

Gözler Gelecek İyi Haberde

Bölgede hem aile yakınları hem de vatandaşlar, küçük Ahmed’den gelecek iyi haberi umutla bekliyor. Yetkililer, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve tüm imkanların seferber edildiğini belirtiyor. SAK timinin yoğun çabasıyla arama faaliyetleri kararlılıkla devam ediyor.