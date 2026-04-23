TGB’den Mark Rutte’ye Protesto! “Katil NATO Türkiye’den Defol!”

Türkiye Gençlik Birliği Ankara’da, Dışişleri Bakanlığı önünde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi karşıladılar.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 22 Nisan’daki Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile biraraya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin hazırlıkları, İttifak gündemindeki başlıklar ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Türkiye ziyaretinde Türkiye Gençlik Birliği TGB’li gençler tepki gösteren bir eyleme imza attılar.

“Katil NATO Türkiye’den Defol!”

RUTTE DEFOL!

Ankara’da NATO’ya yer yok!

sloganlarıyla karşıladılar.