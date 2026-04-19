Kadıköy Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla; daha dirençli bir kent, daha adil bir toplum ve daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Kadıköy’ün yaşam kalitesini daha da yukarı taşımayı sürdüreceğiz” dedi.

Kadıköy Belediyesi’nin 2025 yılı Faaliyet Raporu, Kadıköy Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi. 9 Nisan’da gerçekleştirilen oturumda sunum yapan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, belediye çalışmalarının dört ana başlık altında yürütüldüğünü belirtti.

Kösedağı, Toplumsal, Kentsel, Ekolojik ve Kurumsal Gelişim alanlarında planlanan faaliyetlerin; 4 stratejik alan, 18 hedef ve 107 performans göstergesi üzerinden takip edildiğini ifade etti. 2025 yılı bütçesinin 7,75 milyar TL olarak öngörüldüğünü aktaran Kösedağı, yıl sonunda giderlerin 7,27 milyar TL, gelirlerin ise 5,5 milyar TL olarak gerçekleştiğini söyledi. Ekonomik koşulların bütçe dengesini zorladığını belirten Kösedağı, buna rağmen hizmet ve yatırımların sürdüğünü vurguladı.

