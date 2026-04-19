Kadıköy’de Sabahın İlk Nefesi

Değerli Okurlarım bu haftalık yazımı İstanbul un güzide ilçelerinden biri olan Kadıköye ayırdım .

Sabahın ilk ışıkları Moda sahiline vurduğunda, denizin yüzeyinde beliren o ince parıltı insanın içini ısıtır. Kadıköy’de sabah, sadece bir zaman dilimi değil; bir ruh hâlidir. Sokaklarda henüz tam açılmamış dükkânların sessizliği, simit fırınından yükselen kokunun davetiyle birleşir.

Martıların çığlığı, vapur düdüğüne karışır. İnsan, bu seslerin arasında kendi içindeki dinginliği bulur. Kadıköy sabahı, telaşsızdır; aceleye değil, farkındalığa çağırır. Bir kahvehanede ilk çayını yudumlayan esnaf, günün bereketine niyet eder.

Bu semtin sabahı, geçmişle bugünü aynı anda yaşatır. Bir yanda nostaljik tramvayın raylarda bıraktığı tını, diğer yanda gençlerin kahkahaları… Kadıköy sabahı, hem hatıraların hem umutların buluşma noktasıdır.

Ve insan, bu sabahı yaşarken şunu hisseder: Hayatın en güzel tarafı, doğallığın içinde saklıdır. Kadıköy’de sabah, bize bunu hatırlatır.

Neşat YALÇIN Nasifoğulları Kadıköy İstanbul