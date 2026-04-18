CHP’li Ataşehir Belediyesi’ne rüşvet ve yolsuzluk operasyonu

Ataşehir Belediyesine yönelik operasyonda aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediyesi’ne yönelik gece yarısı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın “rüşvet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte belediye başkan yardımcıları, müdürler, belediye çalışanları da bulunuyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediyesi’ndeki ihale, imar ve iskan işlemlerinde “Rüşvet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarının işlendiği iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmada düğmeye bastı. 17 Nisan tarihinde 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuz Kaya ve Orhan Aydoğdu, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan ile yapı, ruhsat ve imar birimlerinden sorumlu müdürler Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Nimet Karademir, Gülbin Ergünay ve Ezgi Nur Yılmaz yer aldı.

Ayrıca belediye çalışanları, mimarlar ve rüşvet çarkına dahil olduğu iddia edilen firma sahiplerinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Operasyonun ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/256622 sayılı soruşturma kapsamında; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma sürecinde; şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşılmıştır. Yapılan incelemelerde; Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı tespit edilmiştir.

Özgür Çelik, “Halkımızın iradesi, gece yarısı operasyonlarıyla teslim alınamaz”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, “Halkımızın iradesi, gece yarısı operasyonlarıyla teslim alınamaz” dedi. Çelik, kaçma şüphesi bulunmayan seçilmiş bir belediye başkanına yönelik gece yarısı gözaltı işleminin hukuka aykırı olduğunu ifade etti.