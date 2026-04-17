Arda Güler Milli Takım’ın en çok konuşulan ismi oldu

MTM Medya Takip Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre, Dünya Kupası’na katılmayı garantileyerek gönülleri fetheden Türkiye A Milli Takımı kadrosunda en çok konuşulan isimler; Arda Güler, Uğurcan Çakır ve Orkun Kökçü oldu.

24 yıl aradan sonra gelen Dünya Kupası bileti, yalnızca futbol sahasında kazanılmış bir başarı olarak değil, aynı zamanda Türkiye’nin ortak heyecanına dönüşen güçlü bir gündem başlığı olarak öne çıkıyor. Uzun süredir beklenen bu tablonun netleşme sürecinde, A Milli Takım’ın başarısında pay sahibi olan isimler hem yurt içinde hem yurt dışında geniş ilgi gördü. Sosyal medyaya taşınan taraftar coşkusuyla birlikte; haber siteleri, televizyonlar ve yazılı basın da bu başarının öne çıkan aktörlerini farklı yönleriyle gündeme taşıdı.

MTM Medya Takip Merkezi’nin, 14 Mart – 14 Nisan 2026 tarihleri arasında 10 bini aşkın yerli ve yabancı kaynağı tarayarak hazırladığı “En Çok Konuşulan Milli Yıldızlar” araştırması, Dünya Kupası yolunda milli yıldızların ne kadar konuşulduğuna, hangi isimlerin öne çıktığına ve başarının farklı mecralarda nasıl karşılık bulduğuna analitik verilerle ışık tutuyor. Milli yıldızlar, söz konusu tarihler arasında yurt içinde 1,7 milyon, yurt dışında ise 53 bine yakın içerikte konuşuldu. İşte o araştırma ve ortaya çıkan detaylar.