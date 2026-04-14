İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, “Liderlik artık sahada test edilen bir süreçtir”

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, hafta sonu gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde katıldığı ‘’Gelecek İçin Liderlik’’ panelinde liderlik, operasyonel mükemmeliyet ve organizasyonel dönüşüm konularına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Denizcilik gibi hata toleransının son derece düşük olduğu bir sektörde liderliğin doğasına dikkat çeken Orhan, günümüz liderliğinin temelinde strateji ile sahayı buluşturabilme yetkinliğinin yer aldığını vurguladı.

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, liderlikte fark yaratan unsurun tek başına doğru strateji oluşturmak olmadığını belirterek, “Strateji tek başına yeterli değil. Eğer sahada karşılığı yoksa, en iyi strateji bile sadece bir sunumdan ibaret kalır. Asıl farkı yaratan, stratejiyi sahada yaşayan, ölçen ve gerektiğinde anında revize edebilen liderliktir” dedi.

Denizcilik sektöründe kararların çoğu zaman gerçek zamanlı alındığını ifade eden Orhan, değişken hava koşulları, liman operasyonları ve talep dalgalanmalarının liderlik reflekslerini doğrudan etkilediğini belirtti. Bu doğrultuda liderliği üç temel katmanda ele aldığını dile getiren Orhan, bu katmanları “insan, veri ve operasyonel sezgi” olarak tanımladı. İnsan faktörünün sürdürülebilir başarının temelini oluşturduğunu vurgulayan Orhan, sahadaki ekiplerin sürece dahil edilmesinin kritik olduğunu ifade etti. Veri analitiğinin karar alma süreçlerinde vazgeçilmez hale geldiğini belirten Orhan, “Veri size ne olduğunu söyler, neden olduğunu anlamak için sahayı bilmeniz gerekir” değerlendirmesinde bulundu. Operasyonel sezginin ise özellikle hızlı karar gerektiren anlarda belirleyici olduğunu ekledi.

ZİHNİYET DEĞİŞMEDEN DÖNÜŞÜM KALICI OLMAZ

İDO’da uyguladıkları yönetim modeline de değinen Orhan, “Biz İDO’ da veri odaklı ama saha gerçekliğiyle kalibre edilmiş bir yönetim modeli benimsiyoruz. Stratejiyi merkezde tasarlıyor, sahadan gelen geri bildirimlerle sürekli güncelliyoruz” dedi. Organizasyon yapısını daha çevik ve hızlı karar alabilen bir modele dönüştürdüklerini belirten Orhan, günümüz liderliğinin artık kontrol etmekten çok “orkestrasyon” gerektirdiğini ifade etti.

Organizasyonel dönüşüm konusuna da değinen Orhan, köklü yapılarda değişimin teknik bir süreçten çok bir liderlik meselesi olduğunun altını çizdi. Kalıcı dönüşümün başlangıç noktasının sistemler ya da insanlar değil, bakış açısı olduğunu belirten Orhan, “Zihniyeti değiştirmeden yapılan dönüşümler kalıcı olmaz. Bakış açısı değiştiğinde hem insanlar hem sistemler bu yeni yönelime adapte olur” dedi.

İDO’da dönüşüm sürecini başlatırken organizasyonun kendisine sorduğu temel sorunun yön belirleyici olduğunu ifade eden Orhan, “Biz bir hat işletmecisi miyiz, yoksa bir mobilite ekosistemi miyiz?” sorusunun tüm karar mekanizmalarını yeniden şekillendirdiğini söyledi.

LİDERLİKTE TUTARLI OLUNMALI

Dönüşümün sürdürülebilirliği için üç temel unsurun kritik olduğunu vurgulayan Orhan, bunları kültürel hizalanma, sistemsel destek ve liderlik tutarlılığı olarak sıraladı. “Organizasyonlar liderin ne söylediğinden çok neyi tolere ettiğine bakar. Eğer eski alışkanlıkları tolere ederseniz, dönüşüm kalıcı olmaz” ifadelerini kullandı.

Denizcilik sektöründe emniyet, operasyon ve zamanlama gibi unsurların netlik gerektirdiğini hatırlatan Orhan, dönüşüm süreçlerinin kontrollü ancak kararlı bir şekilde ilerletilmesi gerektiğini belirtti. Şeffaflığının ve güvenin inşa edildiği organizasyonlarda sadece çalışanların değil, tüm paydaşların ekosisteme önemli katkılar sağlama cesareti göstereceğini ifade ederken, karar alma süreçlerine saha çalışanlarının dahil edilmesinin başarı açısından kritik önemine dikkat çekti.

Dr. Murat Orhan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Liderlik artık masa başında yazılan bir plan değil; sahada test edilen, veriyle doğrulanan ve insanla hayata geçen bir süreçtir. Kalıcı dönüşüm ise zihinde başlar, davranışa dönüşür ve zamanla kurum kültürüne yerleşir.”