ART Desıgn, Sadettin Saran’ın Katılımıyla Yeni Showroom’unu Açtı

Türkiye’nin tasarım mobilya markası Art Design, İspanya’daki son showroom yatırımından sonra 4. showroom yatırımını 9 Nisan Perşembe günü Modoko’da hayata geçirdi.

1000 metrekarenin üzerindeki showroom açılışına Saran Group ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran da katıldı. Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, yatırım için tam fırsat zamanı olduğunu belirtirken, önümüzdeki dönem için Avrupa’da ya da ABD’de yeni mağaza açmak istediklerini belirtti.

Terzi, mobilyada ilk 3 ay ertelenen talebin düğün sezonunun başlaması, konut satışlarının hızlanması ve kentsel dönüşümle artmaya başladığını da sözlerine ekledi.

Türkiye’nin üretim ve ihracat lokomotiflerinden biri olan mobilya sektörü, katma değerli tasarım hamlesiyle küresel pazardaki payını artırmaya devam ediyor. Mobilya sektöründe tasarım ötesi çizgileri ve butik üretim anlayışıyla tanınan Art Design, büyüme stratejisi kapsamında yurt içindeki 3., toplamdaki 4. büyük yatırımını İstanbul Modoko’da gerçekleştirdi.

İspanya Marbella’daki yatırımının ardından Modoko’da 1000 metrekarenin üzerindeki yeni showroom’unu 9 Nisan Perşembe günü açan Art Design, eş zamanlı olarak mobilya sektörünün tek çevreci fabrikasında da üretim kapasitesini de artırdı. Açılışta konuşan Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, talebin düşük olduğu dönemlerin yatırım için en uygun zaman olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ekonomik anlamda dünyada talebin düşük olduğu dönemlerde hareketli ürün satışı yavaşlasa da kişiye özel projeler ve katma değerli tasarımlar talebi yukarıda tutuyor.

Biz mekan ne olursa olsun alana özel projeler üretiyor ve dünyanın her yerine montaj yapabiliyoruz. Bu sayede yüksek bir ihracat hacmine sahibiz. İçinde bulunduğumuz dönem, yatırımlarımız için tam fırsat zamanıydı; showroom’umuzun yanı sıra fabrikamızı da büyüterek önümüzdeki dönemde başlayacak olan düğün sezonu, konut satışları ve kentsel dönüşüm kaynaklı talep artışına hazırlandık.” Sektörün avantajının iptal olan değil, ertelenen talep olduğunu sözlerine ekleyen Turgay Terzi, nisan ayı itibarıyla hızlı bir toparlanma sürecine girileceğini öngördüklerini paylaştı.

İspanya’daki showroom’un ardından Avrupa ve ABD pazarlarında da kendi showroom’larını açmak için görüşmelerin sürdüğünü belirten Terzi, Art Design’ın projeli üretim gücüyle ihracatta vites artıracaklarını ekledi.

Sadettin Saran: “Dünya Markası Haline Gelmiş Bir Sektörün Gururunu Yaşıyoruz”

Açılışa katılarak mobilya sektörünün kat ettiği mesafeye dikkat çeken Saran Group ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sadettin Saran, Türk mobilya sektörünün artık bir dünya markası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Türkiye mobilya sektörünün nereden nereye geldiğini hepimiz görüyoruz. Bir zamanlar sadece ithalat yapan bir sektörden, bugün dünyanın her yerine ihracat yapan dev bir yapıya dönüştük. Bugün burada olağanüstü bir showroom’un açılışına şahitlik ediyoruz. Türkiye’nin bu tarz başarılı insanların ve markaların arkasında durması lazım. Sektörün geldiği bu nokta gurur verici.”