Emekliler Haklarının verilmesi için Kadıköy’de Miting yaptılar

Emekliler Kadıköy’de hakları olanı talep edip, onurlu bir yaşam istediler.

12 Nisan Pazar günü İstanbul Kadıköy Rıhtım bölgesinde emekliler tarafından büyük bir miting yapıldı. İstanbul ile birlikte 7 şehirde emekliler miting yaptı. Mitinglerde emekliler, insanca yaşam koşulları ve adil gelir talebiyle düzenleme istedi. Öne çıkan talepler arasında aylıklara seyyanen zam yapılması, en düşük emekli aylığının memur maaşına eşitlenmesi, sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim, bayram ikramiyelerinin artırılması ve yılda dört kez ödenmesi ile intibak düzenlemesi yer aldı.

Emeklilerin Sendikası, dün İstanbul dahil 7 kentte miting düzenledi. Kadıköy’deki mitingde, sefalet düzenine karşı mücadele edileceği, tüm emeklilerin bir çatı altında birleşmeleri gerektiği savunuldu.

İstanbul Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda dün yapılan mitingde, emeklilerin geçim sıkıntıları, yoksulluğa karşın hayatta kalma mücadelesi verdikleri, evi olmayan, kira ödeyemeyen kimi emeklilerin otogarlarda, hastanelerin acil servislerinde sabahladıkları dile getirildi.

Mitinge yoğun katılım olduğu görüldü.

Emekli Mitingletinde Talepler Şöyle:

Hafta sonu mitinglerde emeklilerin öne çıkardığı talepler arasında şunlar yer alıyor.

Aylıklara seyyanen zam yapılması

En düşük emekli aylığının memur maaşına eşitlenmesi

Sağlığa ücretsiz erişim

Bayram ikramiyelerinin artırılması ve yılda 4 kez ödenmesi

İntibak yasası düzenlemesi

Emeklilik sisteminde yeni yasal düzenleme

Emekliler 19 Nisan’da da İzmir’in Dikili ilçesinde yeni bir bölgesel miting yapacağı öğrenildi.

