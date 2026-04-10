Kadıköy Rıhtım Camii’nin inşası için resmi protokol imzalandı

Anadolu Yakasının en kalabalık ilçelerinden birisi olan Kadıköy’de rıhtımda açık otopark olarak kullanılan alana çok büyük bir camii yapımı için ilk imzalar atıldı.

Otopark alanının cami yapılmasına Kadıköy Belediyesi ve CHP’lilerin çok sert şekilde karşı çıktığı proje tartışmaların gölgesinde yapılacak.

Kadıköy Rıhtım Camii’nin inşası için Kadıköy Kaymakamlığı, Kadıköy Müftülüğü ve Kadıköy Rıhtım Camii Derneği arasında resmi protokol imzalandı.

Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, cami inşaatı için atılan imza sonrası,

“Cami inşaatı kısa süre içerisinde başlayacak.

Kadıköy ve İstanbul’a hayırlı olsun” dedi.

Galeri