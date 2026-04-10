Dubai’de turizm çöktü: yeni rota Asya

Körfezin en güçlü turizm merkezi olan Dubai’de hayatı durdu. Savaşın gölgesinde kalan Dubai’de oteller boşaldı.

Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş, bölgenin en güçlü turizm merkezlerinden biri olan Dubai’de hayatı durdurdu. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak tarihi bir rekor kıran Dubai, bölgedeki savaşın sürmesi durumunda bu yılki turizm gelirlerinde %90’a varan bir kayıpla karşı karşıya kalabilir.

Dubai turizminin her ayağında kriz büyüyor

Toprak Turizm Yurtdışı Turları Direktörü Cihat Toprak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bölgedeki gerilimin turizmi nasıl etkilediğini şu şekilde aktardı: “Savaşın oluşturduğu güvenlik endişesi ve hava sahasında yaşanan aksaklıklar, turist hareketliliğini kısa sürede ciddi şekilde yavaşlattı. Özellikle uluslararası ziyaretçilere ağırlayan işletmelerinde gelir kayıpları dramatik seviyelerde. Sektör temsilcileri, bazı işletmelerde müşteri trafiğinin ciddi oranda düştüğünü söylüyor.”

Turistlerin yeni rotası Asya

Dubai merkezli turizmde yaşanan daralmanın ardından global turizm hareketlerinde önemli bir yön değişimi yaşandığını açıklayan Toprak, rotanın Körfez’den Asya’ya döndüğünü ifade ederek şunları söyledi: “Dubai’de yaşanan gelişmeler sonrası kendilerine yeni rota arayan turistler, özellikle Asya bölgesine akın etmeye başladı. Japonya, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Bali hattında turlarımıza olan talep belirgin şekilde arttı. Özellikle Malezya–Singapur–Bali kombinasyonları ve Japonya–Güney Kore programları, şu an en çok tercih edilen destinasyonlar arasında ilk sırada yer alıyor.”

Rusya’ya şaşırtıcı talep artışı

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle bir dönem talep düşüşü yaşanan Rusya turlarında ise son dönemde artış yaşandığını belirten Toprak Turizm Yurtdışı Turları Direktörü Cihat Toprak, hem Rusya hem de Avrupa talepleri hakkında şöyle konuştu: “Rusya’da yeniden hareketlenme görüyoruz. Gerilimin azalması sonrası oluşan normalleşme algısıyla birlikte Rusya turlarına olan talepte yaklaşık %10 seviyesinde bir artış söz konusu. Avrupa turlarında ise uzun süredir vize süreçlerinden kaynaklı bir yavaşlama vardı. Ancak Dubai’de yaşanan gelişmeler sonrası Avrupa destinasyonlarına da talep yeniden artmaya başladı. Vize zorluklarına rağmen bu artış dikkat çekici.”

Turist güvende olmak istiyor

Son dönemde müşterilerinden aldıkları geri bildirimlere dikkat çeken Toprak son olarak şunları ekledi: “Turistler fiyat değil; güvenlik, erişilebilirlik ve seyahat sürekliliğini ön planda tutuyor. Bu nedenle biz de Toprak Turizm olarak tüm planlamalarımızı bu yeni turizm gerçekliğine göre şekillendiriyoruz. En doğru destinasyonları, en doğru zamanda misafirlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.”