Kadıköy'de Uluslararası Kentsel Gıda ve Beslenme Politikaları Çalıştayı

Kadıköy’de Uluslararası Kentsel Gıda ve Beslenme Politikaları Çalıştayı



Uluslararası Kentsel Gıda ve Beslenme Politikaları İstanbul Çalıştayı’na Kadıköy ev sahipliği yapıyor.

Başkanlığını Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Köse’nin yürüttüğü Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) iş birliğiyle gerçekleştirilen çalıştayda; küresel ölçekte derinleşen ve ülkemizde ciddi etkilerini yaşadığımız gıda krizini ve yüksek gıda enflasyonunu, bütüncül bir kamusal yükümlülük olarak ele alınacak. Yerel yönetimlerin gıda sistemlerindeki rolünü; erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve sosyal adalet çerçevesinde uluslararası katılımcılarla masaya yatırılacak.

.

Türkiye’nin farklı kentlerinden gelecek davetlilerin yanı sıra; Manisa, İstanbul, Londra, Barselona, Utrecht ve Bremen gibi kentlerden akademisyenlerden sivil toplum temsilcilerine, üreticilerden yerel yönetim uzmanlarına uzanan geniş bir katılımcı grubuyla iyi uygulama örneklerini ve deneyimleri ele alacağımız etkinliğe davetlisiniz.

11 Nisan Cumartesi – 09.00

Alan Kadıköy

📆 07 Nisan 2026 Salı 18:46  
