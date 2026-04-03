Kadıköy Camii Projesine, derneklerden destek açıklaması!

Kadıköy Rıhtım Meydanı’na yapılması planlanan cami projesine karşı düzenlenen eylemin ardından, Selamet Akıncıları Derneği de Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda basın açıklaması yaparak projeye destek verdi. Selamet Akıncıları Derneği İstanbul Teşkilat Başkanı Eyüp Karagöl, “Müslümanların ibadet hakkına yönelik en küçük bir tahammülsüzlük dahi kabul edilemez. İnanç özgürlüğünü yalnızca kendi yaşam biçimiyle sınırlayan anlayış; özgürlük değil, açık bir çifte standarttır” dedi.

Kadıköy Rıhtım Meydanı’na yapılması planlanan cami projesine bir destek de Selamet Akıncıları Derneği’nden geldi. Geçtiğimiz günlerde bir grup tarafından camiye ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle düzenlenen eylemin ardından, Selamet Akıncıları Derneği üyeleri de aynı noktada toplanarak karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Dernek üyeleri, Kadıköy’de yapılması planlanan camii projesine destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Açıklamada, ilçede ibadet ihtiyacına dikkat çekilerek projeye karşı çıkanlara tepki gösterildi. Planlanan camii projesinin yalnızca bir ibadethane değil, aynı zamanda çevresiyle uyumlu mimarisi, modern şehircilik anlayışına katkı sunan, otopark imkanı ve estetik görünümü ile bölgeye değer katacak önemli bir hizmet olduğu vurgulandı. Öte yandan bölgede 3 kilise ile 1 sinagog bulunmasına rağmen, namaz kılmak için ilçe sakinlerinin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte bir caminin bulunmadığı dikkat çekti.

“Bu proje Kadıköy’ün dokusuna zarar veren değil aksine onu tamamlayan, nefes aldıran ve ihtiyaçlarına cevap veren bir eser olacaktır”

Basın açıklamasında konuşan Selamet Akıncıları Derneği İstanbul Teşkilat Başkanı Eyüp Karagöl, yapılması planlanan cami projesi üzerinden yürütülen tartışmaları ve buna bağlı olarak organize edilen protesto eylemlerini dikkatle ve hassasiyetle takip etiklerini belirterek şunları söyledi:

“Özellikle ifade etmek isteriz ki, Kadıköy’de planlana bu camii projesi yalnızca bir ibadethane değil, aynı zamanda çevresiyle uyumlu mimarisi, modern şehircilik anlayışına katkı sunan, otopark imkanı ve estetik görünümü ile bölgeye değer katacak önemli bir hizmettir. Bu proje Kadıköy’ün dokusuna zarar veren değil aksine onu tamamlayan, nefes aldıran ve ihtiyaçlarına cevap veren bir eser olacaktır. Selamet Akıncıları Derneği olarak bizler; milli ve manevi değerlerine bağlı, inancını bilen, tarihinin farkında olan bir gençliğin temsilcileriyiz.”

“Müslümanların ibadet hakkına yönelik en küçük bir tahammülsüzlük dahi kabul edilemez”

“Bizim duruşumuz; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan, yıkan değil inşa eden bir anlayışın tezahürüdür” diyen Karagöl, “Açıkça ifade etmek gerekir ki; Müslümanların ibadet hakkına yönelik en küçük bir tahammülsüzlük dahi kabul edilemez. İnanç özgürlüğünü yalnızca kendi yaşam biçimiyle sınırlayan anlayış; özgürlük değil, açık bir çifte standarttır. Buradan açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz: Bu milletin inancına uzanan her dile karşı duracağız. Bu milletin değerlerine yönelen her tavra karşı duracağız. Bu milletin kutsallarını hedef alan her anlayışın karşısında olacağız. Bu bir tercih değil, bir sorumluluktur. Bu bir refleks değil, köklü bir duruştur. Bu duruş yarınlara olan inancımızın ve milletimizin birlik ruhunun en güçlü ifadesidir” şeklinde konuştu.

