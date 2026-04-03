İstanbul Valisi Davut Gül, Medeniyet Okumaları Kütüphanelerinin Açılışını Gerçekleştirdi

İstanbul Valisi Davut Gül, “Kütüphaneler Haftası Etkinlikleri” kapsamında “Medeniyet Okumaları Projesi”ni yürüten Sultangazi okullarında gerçekleştirilen, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Millî Eğitim Müdürü Necati Tekbaş ve TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem’in de katıldığı, bir dizi kütüphane açılışına ve proje etkinliğine iştirak etti.

İstanbul Valiliği himayelerinde İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) işbirliğiyle hayata geçirilen “Medeniyet Okumaları Projesi” kapsamında Sultangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen açılış ve etkinlik programlarında; Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Abuzer Korkmaz, TDED Eğitim ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kırali, Basım ve Yayından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İrfan Çalışan, Genel Sekreteri Cemal Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Millî Eğitim Şube Müdürü Ayşe Nur Çalıkçı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Medeniyet Okumaları İstanbul Koordinatörü Necip Fazıl Poyraz, Proje Kitap Sorumlusu Ümit Boztaş, Sultangazi Medeniyet Okumaları Koordinatörü Hüseyin Özer, okul idarecileri, sorumlu öğretmenler ve projede yer alan öğrenciler de hazır bulundu.

Mimar Sinan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi “Medeniyet Okumaları Odası” ile “Ben Okuyorum İstanbul Okuyor Sokağı”nın açılış töreninin ardından öğrenciler, rehber öğretmenleri eşliğinde proje kapsamında gerçekleştirdikleri etkinlikler hakkında yetkilileri bilgilendirdi. Ardından okulun “Medeniyet Okumaları” öğrencileri ve rehber öğretmenleri ile “Medeniyet Okumaları Odası”nda Filibeli Ahmed Hilmi’nin “Âmâk-ı Hayal” kitabı için bir “Müzakere Etkinliği” gerçekleştirildi. Etkinlik, İstanbul Valisi Davut Gül ile TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem’in değerlendirme konuşmaları ile sona erdi.

Hüseyin Ersu Ortaokulu’nda üç ayrı okuma odası ve iki kütüphanenin toplu açılışı yapıldı. Hüseyin Ersu Ortaokulu Ben Okuyorum İstanbul Okuyor Kütüphanesi, Sultangazi Ortaokulu Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anadolu Mektebi Kütüphanesi ile Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu Medeniyet Okumaları Odası, Mimar Sinan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Medeniyet Okumaları Odası, Mimar Sinan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu Mektebi Okuma Odası’nın açılışı gerçekleşti.

