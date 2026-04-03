Bakan Gürlek tarih vererek duyurdu: Sosyal medyaya kimlikle girilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır’da katıldığı panelde sosyal medya kullanımına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürlek, sosyal medya hesaplarında kimlik doğrulamasının zorunlu hale geleceğini belirterek, bu konuda platformlarla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya kullanıcıların artık gerçek kimlikleriyle platformlara giriş yapacağını ifade etti. Bu kapsamda TC kimlik numarasıyla doğrulama sisteminin devreye alınacağını ve sahte hesapların önüne geçileceğini söyledi.

Yeni düzenlemenin bir anda uygulanmayacağını belirten Gürlek, sistemin kademeli olarak hayata geçirileceğini dile getirdi. Buna göre yaklaşık 3 ay sürecek bir geçiş dönemi planlanıyor.

Sahte ve bot hesaplar kapatılacak

Sahte ve bot hesaplarla mücadeleye dikkat çeken Gürlek şunları söyledi:

“Yani bu sahte hesapların kapatılması için bir geçiş süreci olacak. Burada sosyal medya hesabını gerçek kimliğiyle kullanmayan sahte hesaplar ya da bot hesaplar dediğimiz hesapların da kapatılması için bir geçiş süreci olacak. Onlar da bu kurallara uymuyorsa Uyumadıkları takdirde sosyal medya platformlar da bunları kapatacaklar. 3 ay gibi bir sürede kimlikle girişler sağlanacak.”