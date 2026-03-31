Tüketiciler Artık Gıda İsrafı Değil, Bilinçli Menü Tercih Ediyor

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, gıda tüketim alışkanlıklarında yaşanan dönüşümü bir kez daha gündeme taşıdı. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,3 milyar ton gıdanın israf edildiği bilinirken, son yıllarda tüketicilerin bu konuda daha bilinçli tercihler yaptığı görülüyor.

Özellikle catering ve toplu yemek sektöründe, israfı azaltan, sürdürülebilir ve planlı üretim yapan firmalara olan ilgi hızla artıyor. Kurumsal şirketlerden bireysel davetlere kadar geniş bir yelpazede, kullanıcılar artık yalnızca lezzet ve fiyat değil; üretim yaklaşımı ve çevresel etkiyi de değerlendirme kriterleri arasına alıyor.

“Sıfır atık tabağınızda başlar”

Uzmanlara göre gıda israfının önlenmesinde en kritik adım, planlı üretim ve doğru porsiyon yönetimi. Catering hizmetleri bu noktada önemli bir avantaj sağlıyor. Doğru planlanan menüler sayesinde hem ihtiyaç kadar üretim yapılabiliyor hem de atık miktarı minimize edilebiliyor.

Sürdürülebilir menülerde öne çıkan başlıklar ise:

Mevsiminde ve yerel ürün kullanımı

Dengeli porsiyonlama

Gıda atığını azaltan üretim planlaması

Yeniden değerlendirilebilir ambalaj çözümleri

Catering Türkiye: Sürdürülebilir tercihleri görünür kılıyor

Türkiye’nin en büyük catering odaklı pazaryeri olan Catering Türkiye, kullanıcıların sürdürülebilir üretim yapan firmalara ulaşmasını kolaylaştıran bir yapı sunuyor. Platform üzerinden kullanıcılar, farklı catering şirketlerini yalnızca fiyat ve menü açısından değil, üretim yaklaşımı ve sürdürülebilirlik hassasiyetlerine göre de değerlendirebiliyor.

Catering Türkiye Genel Müdürü Okan Yüksel, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Sürdürülebilir üretim ve gıda atığını minimize etmek, Catering Türkiye’de öncelikli odaklarımızdan biri. Catering firmalarını bu yönde motive etmek için kullanıcılarımıza, sürdürülebilirlik konusunda özen gösteren şirketleri tercih etme imkânı sunuyoruz. Bu sayede hem sektörün dönüşümüne katkı sağlıyor hem de daha bilinçli bir tüketim alışkanlığını destekliyoruz.”

Sürdürülebilir sofralar yaygınlaşıyor

Sıfır atık yaklaşımı, yalnızca bireysel tüketimde değil; organizasyon ve davet kültüründe de etkisini artırıyor. Özellikle kurumsal etkinlikler, davetler ve özel günlerde “israfı azaltan menü” talebi giderek daha fazla öne çıkıyor.

Catering Türkiye, Türkiye’nin 59 şehrinde yaklaşık 1000 catering firmasıyla kullanıcılarına geniş bir hizmet ağı sunarken, sürdürülebilir üretim yapan firmaların daha görünür hale gelmesine de katkı sağlıyor.

