Başıboş köpeklerin hepsini toplayın başka canlar yanmasın!

Mahra Melin Pınar’ın Vefat Yıl Dönümünde: Güvenli Sokaklar Talebimiz

Güvenli Sokaklar ve Yaşama Hakkını Savunma Derneği tarafından yapılan açıklama da; “ 28 Mart 2022’de hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar’ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

Mahra Melin Pınar, Antalya’nın Serik ilçesinde kendisine saldıran başıboş köpeklerden kaçarken bir kamyonun altında kalarak ağır yaralanmış ve 23 gün sonra hayatını kaybetmiştir. Bu acı olay, güvenli sokak ihtiyacını açıkça ortaya koymuştur. Bugün benzer acıların yaşanmaması için çağrımızı yineliyoruz.

Derneğimizin yaklaşımı nettir: Başta yaşam hakkı olmak üzere insan haklarının korunması ve hayvan refahının sağlanması çizgisinde; Hayvanların yaşamlarını mevzuatta belirlenen şartlarda sürdürmeleri sağlanmalı; halk sağlığı ve güvenliği de eksiksiz temin edilmelidir. Türkiye’de yürürlükte bulunan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun etkin uygulanması büyük önem taşımaktadır.

Bu kanunun çıkarılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkı sunanlara teşekkür ediyoruz.

Ayrıca, sahipsiz hayvanlar konusunda Çorum ve Erzurum’da başıboş köpeklerin toplanması hususunda göstermiş olduğu kararlı tutumu ile bilinen İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi Sayın Bakanımıza da bu çerçevede geçmişte yürüttüğü çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyor hassasiyetlerinin ülke genelinde sürdürülmesini diliyoruz.

Ancak sahada yaşanan saldırı ve kazalar, sorunun devam ettiğini göstermektedir. Özellikle çocuklarımızın park, okul çevresi ve yol kenarlarında risk altında olması kabul edilemezdir.

Bu kapsamda çağrımızdır: 5199 sayılı kanun eksiksiz uygulanmalıdır. Sahipsiz başıboş hayvanlar (köpekler) kontrol altına alınmalıdır. Bakımevi ve yaşam alanları yaygınlaştırılmalıdır. Sokak güvenliği öncelik olmalıdır. Bu çerçevede Haydi uygulaması hayvan kolluğuna dönüştürülmelidir. Güvenli sokaklar ve yaşam hakkı herkesin hakkıdır. Hiçbir çocuk korkarak sokağa çıkmamalıdır.

Mahra Melin Pınar’ı rahmetle anıyor, benzer acıların yaşanmaması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Güvenli Sokaklar ve Yaşama Hakkını Savunma Derneği

Galeri