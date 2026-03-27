Bir Anadolu Hikâyesi Dünya Sahnesine Çıkıyor: “EDUSA”

“EDUSA” Operası, alışılmış sınırların ötesine geçen sahne dili ve güçlü görsel evreni ile sahnede…

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 28 Mart 2026 akşamı, Edusa Operası’nın dünya prömiyerini Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşturuyor.

Anadolu, tarih boyunca Hititler, Frigler, Urartular ve İyonlar gibi güçlü uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve zengin bir kültürel miras biriktirmiştir. Lidya Krallığı, M.Ö. 6. yüzyılda ekonomik gücü ve siyasal etkisiyle öne çıkmış; başkenti Sard (bugünkü Manisa’nın Salihli ilçesi), ticaret yollarının kesiştiği, canlı ve zengin bir kent olarak dikkat çekmiştir. Krallığın doğu sınırı, dönemin önemli doğal ve siyasal sınırı olan Kızılırmak Nehri’ne kadar uzanıyordu.

Opera eseri sahnelenecek olan ilk Türk kadın besteci Güldiyar Tanrıdağlı’nın bestelediği ve Prof.Dr. İskender Pala’nın librettosunu kaleme aldığı Edusa, tarih boyunca medeniyetlerin kesişme noktası olmuş olan bu coğrafyada, Lidya’nın zenginliği, siyasi gerilimleri ve insan hikâyeleriyle örülü dünyasında hayat bulmaktadır. Eser süresince geçen olaylar, yalnızca bir dönemin değil, Anadolu’nun binlerce yıllık hafızasının sahneye taşınan yankısı olarak işlenmiştir.

Prof. Dr. İskender Pala, Edusa eserinde bir toplumun gerçek gücünün toprak ya da maddi zenginlikten değil, kuşaktan kuşağa aktarılan kültüründen doğduğunu vurgular. Tarih boyunca altın, para ve iktidar el değiştirmiş; imparatorluklar yıkılmış, sınırlar değişmiştir. Ancak kültürünü koruyan toplumlar varlıklarını sürdürmeyi başarmıştır. Kalıcı adalet ise yalnızca güç sahiplerinin iradesine değil; kültürel değerler, etik anlayış ve toplumsal hafızaya dayanır. Edusa’da anlatılan hikâye de bu gerçeği geçmişten bugüne hatırlatan güçlü bir anlatıdır.

Gilgameş ile opera sahnelerinde yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan rejisör Caner Akın, yeni bir dünya prömiyeriyle izleyici karşısına çıkıyor. Geleneksel opera anlatısını çağdaş ve deneysel sahneleme olanaklarıyla buluşturan Akın, bu prodüksiyonunda da alışılmış sınırların ötesine geçen bir sahne dili ve güçlü bir görsel evren sunuyor. Bu yeni yapım, sezonun dikkat çeken ve merak uyandıran prodüksiyonları arasında yer alıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği eserin dekor ve görsel tasarımı Efter Tunç’a, kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz’a, ışık tasarımı Cem Yılmazer’e, video tasarımı Aisha Hajiyeva’ya, koreografisi Berk Sarıbay’a ait. İDOB korosununun şefi ise Anıl Aydın.

Temsillerde; Edusa rolünde Gülbin Günay, Evren Işık Yasemin; Halludas rolünde Mert Süngü, Ufuk Toker; Krezüs rolünde Göktuğ Alpaşar, Gökhan Ürben; Namirek rolünde Nesrin Gönüldağ, Asude Karayavuz; Kyros rolünde Yoel Keşap, Hüseyin Likos; Solon rolünde Caner Akgün, Kevork Tavityan; Karuna rolünde Barbora Hitay, Deniz Likos; Kufu rolünde Berk Dalkılıç, Bülent Külekçi; Aryan rolünde Alper Göçeri, Murat Güney; Nakata rolünde Kenan Dağaşan, Emre Güngör; Mehte rolünde Erencan Karadi, Burak Kul; Sandanis rolünde Arda Durgut, Ufuk Karakoç; Aryenis rolünde Efe Doğrukul, Bahadır Özkoca; Soytarı rolünde Uğur Etiler, Okan Fidan; Muhafız rolünde Mehmet Tükel Acar, Talip Savranbaşı; Ulak rolünde Kılıç Aslan, Emre Parlar dönüşümlü olarak sahnede olacaklar. İDOB bale ve modern dans sanatçıları da eserin kalabalık kadrosunda yer alıyorlar.

Türkiye’de kültür ve sanatın önemli temsilcilerinden İstanbul Devlet Opera ve Balesi, geçmişin aynasından bugünün dünyasına bakarak; kalıcı ve sarsılmaz bir adaletin ancak kültürü besleyen, geliştiren ve paylaşan toplumlarla mümkün olabileceğini hatırlatmakta ; “Kültür odur ki, medeniyet kurabilenindir. Kültür, ölümü öldürüp ayakta durabilenindir.”

28 Mart 2026 – Dünya prömiyeri

2 – 4 – 11 – 18 – 30 Nisan 2026

Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Sahnesi