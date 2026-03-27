AL GHARIYAH BAŞOĞLU KABLO İLE SUYA İNDİ

Türkiye’nin kablo üretimindeki küresel gücü Başoğlu Kablo ve Profil San. ve Tic. A.Ş., savunma sanayiindeki stratejik projelerin güvenilir çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Denizcilik sektöründe uluslararası yankı uyandıran dev projelerin bir parçası olan marka, son olarak Katar Deniz Kuvvetleri için inşa edilen yüksek teknolojili gemilerdeki yerini aldı.

KATAR DENİZLERİNE GÖRKEMLİ TÖREN VE ÜST DÜZEY KATILIM

DEARSAN Tersanesi tarafından Katar Deniz Kuvvetleri’nin savunma kapasitesini artırmak amacıyla yürütülen Güdümlü Mermili Hücumbot projesi kapsamında, serinin ikinci gemisi olan AL GHARIYAH, düzenlenen görkemli bir törenle denizle buluştu. Türk savunma sanayiinin gövde gösterisine dönüşen bu tarihi ana, Başoğlu Kablo yönetimi de eşlik etti.

Törene Başoğlu Kablo ve Profil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdinç Altıner ve Genel Müdür Sayın İsmet Özer bizzat iştirak ederek, projeye verdikleri stratejik önemi yerinde vurguladılar. Türk mühendisliğinin ve yerli üretim kaslarının bir eseri olan AL GHARIYAH’ın denize indirilişi, yerli tedarik zincirinin küresel askeri standartlardaki başarısının da somut bir nişanesi oldu.

AÇIK DENİZLERDE KUSURSUZ İLETİŞİM: SAVUNMA SANAYİİNDE BAŞOĞLU GÜVENİ

Modern deniz savaşlarının en zorlu gerekliliklerine göre donatılan güdümlü mermili hücumbotlar; yüksek sürat, ağır silah yükü ve hatasız veri iletişimi gerektiren son derece karmaşık sistemlerle donatılmıştır. Bu sistemlerin “sinir sistemi” olarak kabul edilen kablo altyapısında Başoğlu Kablo ürünlerinin tercih edilmesi, markanın zorlu askeri standartlardaki (MIL-SPEC) üretim yetkinliğini bir kez daha tescilledi.

Başoğlu Kablo yetkilileri yaptıkları açıklamada; uluslararası ölçekteki bu askeri projede yerli ve milli ürünlerinin tercih edilmesinden dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını ifade ettiler. En zorlu deniz koşullarına, yüksek ısıya ve korozyona dayanıklı özel kablo çözümleriyle AL GHARIYAH’a güç veren marka, savunma sanayii ekosistemindeki stratejik ağırlığını bir kez daha hissettirdi.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VE GELECEK VİZYONU

AL GHARIYAH projesi, sadece bir gemi teslimatı değil, aynı zamanda Türkiye ve Katar arasındaki savunma sanayii iş birliğinin en güçlü köprülerinden biri olarak dikkat çekiyor. Başoğlu Kablo, bu değerli projede kendisine güvenen tüm paydaşlara teşekkürlerini iletirken, projede emeği geçen mühendis ve teknik ekipleri başarılarından dolayı tebrik etti.Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada projenin anlam ve önemi şu sözlerle mühürlendi:

“Başoğlu Kablo olarak, dünya çapında ses getiren savunma sanayii projelerinde yerli mühendisliğimize duyulan güvenden onur duyuyoruz. AL GHARIYAH’ın denizlerdeki görevini üstün bir performansla yerine getireceğine dair inancımız tamdır. Gemimizin pruvası neta, denizleri sakin, başarıları daim olsun.”

