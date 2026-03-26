AYİDER’in desteğiyle depremin izlerini teknolojiyle silen gençler

AYİDER’in desteğiyle Hatay Fen Lisesi’nde filizlenen “Antioch Rising” robotik takımı, dünyanın en prestijli lise düzeyi teknoloji organizasyonu FRC’de (FIRST Robotics Competition) Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. 28-30 Mart tarihlerinde İstanbul’da Çin, Tayvan, Hollanda ve Hindistan’dan gelen 45 lise arasında düzenlenecek uluslararası turnuvada şampiyonluk kovalayacak olan gençler, rotayı ABD’deki dünya finallerine kırdı.

300’ü aşkın üyesiyle inşaat sektörünün öncü kuruluşlarından Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), toplumsal dayanışma ve teknoloji odaklı vizyonunu anlamlı bir başarı hikayesine dönüştürdü. AYİDER, sadece konut, ofis üretmiyor. Gençlerin geleceğini de inşa ediyor. İnşaat sektöründeki gücünü sosyal sorumluluk projeleriyle taçlandıran AYİDER, gençlerin STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanındaki gelişimini stratejik bir öncelik olarak görüyor. AYİDER, Hatay Fen Lisesi’nde kurulan robotik laboratuvarı ve sağlanan donanım desteğiyle, deprem bölgesindeki gençlerin küresel rekabette “biz de varız” demesine olanak sağlıyor.

45 seçkin takım arasında bir Hatay hikayesi

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerimizin başında gelen Hatay’da, Nisan 2025’te hayata geçirilen “Yapay Zekâ, STEM ve Robotik Eğitim Projesi”, meyvelerini uluslararası arenada veriyor. Hatay Fen Lisesi öğrencilerinin kurduğu ve AYİDER’in destekleriyle çalışmalarını yürüten Antioch Rising takımı, FRC (FIRST Robotics Competition) kapsamında düzenlenen Marmara Regional yarışmasına katılıyor. 28-30 Mart tarihleri arasında Ataköy Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu’nda gerçekleşecek organizasyonda; Çin, Tayvan, Hollanda ve Hindistan gibi ülkelerden gelen 45 seçkin lise takımıyla mücadele edecek olan Hataylı gençler, mühendislik becerilerini ve inovatif çözümlerini sergileyecek. FRC Türkiye 2026 sezonu ise çok daha geniş bir etki alanına sahip. Türkiye genelinde düzenlenen etaplarda; 16 farklı ülkeden 39 uluslararası takım, 200’ün üzerinde takım ve 900’den fazla gönüllü yer alıyor. Bu büyük organizasyon, gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında kendilerini geliştirmelerini sağlarken; aynı zamanda takım çalışması, problem çözme ve inovasyon becerilerini de güçlendiriyor.

Hedef: ABD’deki büyük final

Uluslararası bir teknoloji buluşmasına sahne olan Marmara Regional’da başarı elde eden takımlar, ABD’de düzenlenecek olan büyük dünya finaline katılma hakkı kazanacak. Antioch Rising, sadece teknik kapasitesiyle değil; disiplinli çalışması, takım ruhu ve Hatay’dan yükselen umut dolu hikayesiyle organizasyonun en dikkat çeken ekipleri arasında yer alıyor. 2026 sezonu itibariyle 16 ülkeden 200’ü aşkın takımın yer aldığı FRC ekosisteminde yer alan Antioch Rising, geliştirdikleri robotla sadece bir yarışmaya değil, geleceğin mühendislik dünyasına da iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.

