Su haktır, satılamaz!

TÜKODER – Tüketiciyi Koruma Derneği tarafından yapılan açıklama da;

“Su; yaşamın kaynağıdır, vazgeçilmezdir ve herkes için eşit, ücretsiz ve güvenli biçimde erişilebilir olması gereken temel bir insan hakkıdır.

Ancak bugün; suya erişim hakkı giderek daralmakta, su kaynakları ticari bir meta haline getirilmekte ve kamusal bir hak olması gereken su hizmetleri özelleştirme politikalarıyla piyasanın insafına bırakılmaktadır.

Bilinmelidir ki; Su bir insan hakkıdır, ticari bir mal değildir!

SUYA ERİŞİM HAKKI ENGELLENEMEZ

Temiz, sağlıklı ve yeterli suya erişim; yaşam hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak artan fiyatlar, faturalandırma politikaları ve eşitsiz erişim koşulları nedeniyle milyonlarca insan için suya erişim her geçen gün daha da zorlaşmaktadır.

SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Su kaynaklarının ve su hizmetlerinin özelleştirilmesi; kamusal denetimi zayıflatmakta, fiyatları artırmakta, sosyal adaletsizliği derinleştirmektedir. Su, piyasanın değil toplumun ortak değeridir.

DOĞA TAHRİBATI, SUYUMUZU YOK EDİYOR

Vahşi madencilik faaliyetleri, kontrolsüz sanayi yatırımları ve doğayı hiçe sayan HES projeleri; su havzalarını kurutmakta, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kirletmekte, ekosistemi geri dönülmez biçimde tahrip etmektedir.

Su kaynaklarını yok eden her politika, doğrudan yaşam hakkına yönelmiş bir tehdittir.

BUGÜN PETROLDE, YARIN SUDA VE GIDADA BAĞIMLILIK

Eğer su kaynaklarımızı koruyamazsak; bugün enerjide yaşanan dışa bağımlılık, yarın suda ve gıdada da kaçınılmaz hale gelecektir. Su ve gıda güvenliği; ulusal güvenliğin ve toplumsal refahın temelidir.

ÇAĞRIMIZDIR

Suya erişim hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır.

Su hizmetleri kamusal bir anlayışla yürütülmeli, özelleştirme politikalarına son verilmelidir.

Su kaynaklarını yok eden madencilik ve doğa tahribatı durdurulmalıdır.

HES ve benzeri projeler, ekolojik denge gözetilerek yeniden değerlendirilmelidir.

Tüm yurttaşlar için eşit, ücretsiz ve güvenli suya erişim sağlanmalıdır.

SON SÖZ

Su yaşamdır.

Su haktır.

Su gelecektir.

Suyumuza sahip çıkmak, yaşamımıza sahip çıkmak için örgütlenelim, örgütlü mücadeleyi büyütelim” şeklinde ifade edildi.