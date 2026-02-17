İDO’DAN 2026 İLKBAHAR – YAZ TARİFESİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 1 Nisan – 28 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak İlkbahar Tarifesi ile 29 Haziran – 6 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak Yaz Tarifesi’ni duyurdu. Marmara Bölgesi’ni İstanbul’a bağlayan hatlarda planlanan yeni dönem seferleriyle İDO, hem günlük ulaşım hem de yaz yoğunluğuna yönelik planlı ve konforlu bir seyahat ağı sunuyor.

Marmara’da Geniş ve Entegre Ulaşım Ağı

Yeni tarife kapsamında İDO; Marmara Denizi’ndeki geniş ulaşım ağıyla İstanbul’u Yalova, Bursa (Güzelyalı) ve Bandırma gibi karşı kıyı merkezlerine hızlı feribot bağlantılarıyla ulaştırmaya devam ederken; Armutlu Tatil Köyü ve Armutlu, Çınarcık ve Esenköy ile Marmara ve Avşa Adası gibi iç turizm ve yazlık destinasyonlara yönelik deniz otobüsü seferlerini sezon ve talep yoğunluğuna göre planlıyor. Marmara çevresindeki kara trafiğine alternatif oluşturan Eskihisar–Topçular arabalı vapur hattı ise 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunarak deniz ulaşım ağının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Yeni tarife kapsamında da deniz otobüsü, hızlı feribot ve araçlı vapur hatları karşılıklı olarak hizmet vermeye devam edecek. İlkbahar döneminde hafta sonu kaçamakları ve günübirlik seyahatler ön plana çıkarken; tatil sezonuyla birlikte artan yolcu ve araç talebine paralel olarak yaz tarifesi öngörülen yoğunluğa göre optimize edildi.

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan yeni tarife dönemine ilişkin şunları söyledi:

“Marmara Denizi’nde yolculuk, trafik stresinden uzak ve zaman kazandıran bir alternatif sunuyor. İlkbaharın ferah atmosferinden yazın hareketli temposuna uzanan bu dönemde, yolcularımıza yalnızca bir ulaşım hizmeti değil; planlı, konforlu ve güvenli bir deneyim sunmayı sürdürüyoruz.”

“Özellikle cumartesi ve pazar günlerini şehirden kısa bir mola ile uzaklaşmak isteyen yolcularımız için yoğun talebe göre planladık. Böylelikle sabah erken saatlerde başlayan seferlerimiz sayesinde yolcularımız günü dolu dolu değerlendirebiliyorlar. Deniz yolu, kara trafiğinde kaybedilen zamanı kazanca dönüştürüyor.”

Gemide ve Terminalde Konforlu Hizmet Deneyimi

İDO, modern gemi filosu, ferah yolcu salonları ve kafe hizmetleriyle yolculuk süresini keyifli bir deneyime dönüştürüyor. Terminal alanlarında sunulan düzenli bekleme alanları, yönlendirme hizmetleri ve erişilebilirlik çözümleriyle tüm yolcular için rahat bir seyahat ortamı sağlanıyor.

Dijital Kolaylık ve Esnek Bilet İşlemleri

İDO’nun resmi internet sitesi ve İDO Mobil uygulaması üzerinden bilet satın alma, değişiklik ve iade işlemleri hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilebiliyor. Yolcular sefer saatlerine anlık erişim sağlayabilirken, kampanya ve duyuruları da dijital kanallar üzerinden takip edebiliyor. Arabalı vapur kullanıcıları için geliştirilen İDO Arabalı Mobil uygulaması ise özel geçiş avantajları ve operasyonel kolaylıklar sunuyor.

Sezon boyunca planlanan ek seferler ve yoğunluk bazlı kapasite düzenlemeleri dijital platformlar üzerinden güncel olarak paylaşılmaya devam edecek.

2026 İlkbahar ve Yaz Tarifesi biletleri www.ido.com.tr ve İDO Mobil uygulamasında satışa sunulmuştur.