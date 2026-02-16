İl Başkanı Abdullah Özdemir: Cumhurbaşkanımıza bir İstanbul borcumuz var!

“Her Mahallesiyle, Her Hikâyesiyle İstanbul” teması ve “İstanbul’da Bir Olmak” sloganıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı, 13-15 Şubat 2026 tarihleri arasında yoğun katılım ve güçlü bir teşkilat ruhuyla Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirildi.



Üç gün süren programda; mahalle teşkilatlarının sahadaki performansı, koordinasyon mekanizmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik yol haritası kapsamlı şekilde ele alındı.

Programın ilk gününde, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan bir sunum gerçekleştirdi.

GEÇMİŞ DÖNEM TEŞKİLAT BAŞKANLARIYLA TEŞKİLAT ZİRVESİ

Ardından düzenlenen “Teşkilat Zirvesi – Kuruluştan Geleceğe” oturumunda, AK Parti teşkilat yapısının dünden bugüne geçirdiği dönüşüm ve geleceğe dair vizyon başlıkları istişare edildi.

Zirvenin moderatörlüğünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş üstlenirken; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Amasya Milletvekili Haluk İpek, Ekrem Erdem, Mustafa Ataş, İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir tecrübelerini paylaştı.

“BİZ TÜRKİYE’NİN VİCDANIYIZ”

Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, “Biz sadece iktidar değiliz. Biz bu siyasi hareketin, bu partinin ve Türkiye’nin vicdanıyız. Bizim için bu bir parolaya dönüştü.” dedi. Kamp programının önemine değinen Genel Başkan Yardımcımız Büyükgümüş, “Toplantımızın hayırlara vesile olmasını, bu kamp programının da önemli bir dönemin başlangıcı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.” diye konuştu.

Geçmiş dönem teşkilat başkanlarını buluşturan zirvede, teşkilat hafızasına ve sahadaki tecrübelere dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Programın ikinci günü, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in mahalle başkanlarına hitabıyla başladı.

Ekonomik iyileşmenin de hissedilebilir bir şekilde yaşanmasıyla yıl sonu itibarıyla, 2027’ye girerken AK Parti dikiz aynasına baktığında arkasında kimseyi görmeyecek duruma geleceğini söyleyen Özdemir, şöyle konuştu:

“Bir yıllık süreçte her türlü sıkıntıya, zorluğa rağmen toplumumuzla bağımızı daha da kuvvetlendirdik. Anketlerimizde, İstanbul’da şu anda önemli bir ilerlemenin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Kazandığımız 2023 seçimine göre dahi daha iyi bir noktadayız. Belediye Başkanlıklarımızda, İlçe Belediyelerimizde 6 puan Nisan ayına göre daha yukarıdayız. Büyükşehirde de Nisan ayına göre daha ileri noktadayız. Bunları düzenli aralıkta ölçerek, ipi göğüsleyeceğimiz güne kadar bu yolculuğu devam ettireceğiz.

“CUMHURBAŞKANIMIZA İSTANBUL BORCUMUZ VAR”

Hepimiz biliyoruz, mermeri delen suyun sertliği değil sürekliliğidir. Gayretle, aşkla ve şevkle çalışacağız, bizim Cumhurbaşkanımıza bir İstanbul borcumuz var. İstanbul’un yükselişi Türkiye’nin yükselişidir.

“İSTANBUL’UN YÜKSELİŞİ TÜM TÜRKİYE’Yİ ŞAHLANDIRACAK”

Kıymetli milletvekillerim Anadolu’ya da gidiyorlar, Erzurum’un bir köyünde dahi İstanbul’da ne yapılıyor herkes biliniyor. Bayburt’ta, Van’da, Bitlis’te, Diyarbakır’da, Yozgat’ta, Sivas’ta, Kastamonu’da, Tokat’ta İstanbullunun, İstanbul’un, AK Parti’nin İstanbul’da nasıl bir refleks geliştirdiğini, ne yaptığını takip ediyorlar. İstanbul aynı zamanda sadece kendisini değil, tüm Türkiye’yi de şahlandıracak bir sorumluluğa sahip. Bu sorumluluk bilinciyle hep birlikte kendi evlatlarımızı, kendi torunlarımızı gözümüzün önüne getirerek onların daha güzel bir geleceğe sahip olması için, onların bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmemesi için, onların üniversite kapılarında özgürlük mücadelesi çekmemesi için çalışacağız. Bu ülkede Alevi olduğunu söyleyemeyen vatandaşlarımız vardı. Ana dilini konuşmaktan çekinen kardeşlerimiz vardı. Biz bunların hepsini hamdolsun olması gereken noktaya getirdik.”

MAHALLE GÜNDEMLİ İL DANIŞMA MECLİSİ

Mahalle gündemli İl Danışma Meclisi oturumunda sahadan gelen geri bildirimler değerlendirildi; teşkilat çalışmalarının daha etkin yürütülmesine yönelik kararlar alındı.

BAKAN BAYRAKTAR DA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜ ANLATTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerjideki yerli ve milli dönüşümüyle ilgili konuşma yaptı.

“TAYYİP ERDOĞAN ZAMANINDA YAŞAYANLAR DİYE BİR KAVRAM OLACAK”

İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın gerçekleştirdiği söyleşide, gençlik çalışmaları ve sivil toplum perspektifi üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Mahalle Başkanlarından gelen soruları da cevaplandıran Bilal Erdoğan, “Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın evladı olarak bu duygu nasıl bir şeydir?” sorusuna, “Çok güzel bir duygu. Sadece oğlu olarak değil, gerçekten Türkiye’yi izleyen birisi olarak da kendimi çok şanslı hissediyorum. Neden? Gerçekten Tayyip Erdoğan zamanında yaşayanlar diye bir kavram olacak. Tayyip Erdoğan’dan sonra anlatacaklar, herkes böyle ağzını açıp dinleyecek. ‘Vay be siz gördünüz mü? Gerçekten siz onun teşkilatında mıydınız?’ diyecekler. ‘Hiç elini tuttun mu?’ diyecekler. Gerçekten Tayyip Erdoğan tarihimiz açısından öyle biri. Ben inanın bunları söylerken babamı anlattığımı düşünerek söylemiyorum. Gerçekten ben bir tarihi figürü anlatan bir siyaset bilimci, iktisatçı, ekonomist, akademisyen gibi hissediyorum kendimi. Çok şanslıyız. O anlamda ben oğlu olduğum için, daha çok gördüğüm ve zaman geçirdiğim için de kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum.” dedi.

DAYANIŞMA VE BİRLİK RUHU PEKİŞTİRİLDİ

Kamp programı boyunca yapılan oturumlar, istişare toplantıları ve sosyal etkinliklerle teşkilat mensupları arasındaki dayanışma ve birlik ruhu pekiştirildi.

“Her Mahallesiyle, Her Hikâyesiyle İstanbul” anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen kamp, mahalle ölçeğindeki çalışmaları güçlendirme ve İstanbul’un her noktasında daha etkin bir teşkilat performansı ortaya koyma hedefiyle tamamlandı.

Programın sonunda gerçekleştirilen çekilişle, İstanbul’un 39 ilçesinden toplam 100 mahalle başkanının umreye gitmeye hak kazandığı açıklandı. Büyük bir heyecan ve mutlulukla karşılanan çekiliş, kampın manevi atmosferini taçlandırırken teşkilat mensupları arasında anlamlı bir hatıra olarak yerini aldı.

