Elif Buse Doğan’dan “Dualarım Seninle” Akustik Yorumu Yayında

Elif Buse Doğan, büyük ilgi gören Akustik Renkler serisinin ikinci sezonunu, “Dualarım Seninle” ile açıyor. Söz ve müziği Reşit Gözdamla imzası taşıyan, fantezi–pop tarzındaki şarkı, daha önce 2011 yılında Nilgül tarafından seslendirilmişti.

Akustik Renkler 2’nin ilk şarkısı olan “Dualarım Seninle”, tamamı canlı (live) kayıt akustik performansla yeniden yorumlanıyor. Şarkının akustik düzenlemeleri Emir Çelikel ve Özdemir Güz imzası taşıyor. Canlı vokal ve gerçek enstrümanlarla tek seferde kaydedilen performans, samimi ve sade bir müzikal atmosfer sunuyor.

Serinin konsepti gereği her şarkıya özel belirlenen renk anlayışı, “Dualarım Seninle” klibinde de şarkının duygusunu tamamlayan görsel bir dünya yaratıyor.

“Dualarım Seninle”, 13 Şubat itibarıyla YouTube ve tüm dijital müzik platformlarında yayında.