Kadıköy Gazetesi » Belediye, Eğitim, Genel, Kadın, Manşet, Sivil Toplum, Yaşam » Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Aile Desteği' seminerleri başladı

Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Aile Desteği’ seminerleri başladı



Maltepe Belediyesi’nin toplum sağlığını güçlendirmek, erişilebilir danışmanlık ve rehabilitasyon destekleri sunmak için hizmet veren Sosyal Etkileşim ve Destek Merkezi (SEDEM) tarafından  “Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Aile Desteği: Ebeveynler Ne Yapabilir” konulu seminerler düzenlenmeye başladı.  Maltepe Belediyesi’ne bağlı kadın danışma merkezlerinde 19 Şubat tarihine dek devam edecek ücretsiz eğitimlerin ilki bugün Cevizli ve Küçükyalı mahallerinde bulunan kadın danışma merkezlerinde gerçekleşti.

Seminer, SEDEM’de görevli Sosyal Hizmet Uzmanı ve Aile Danışmanı Güliz Gökkaya tarafından verildi.

Bağımlılığın bir kişinin bir maddeyi kontrolsüz şekilde kullanması ve bırakamaması durumu  olduğuna dikkat çeken Gökkaya katılımcılara madde bağımlılığının risk faktörleri, psikososyal sonuçları, ailenin koruyucu rolü, madde kullanan çocuğa yaklaşım konuları üzerine bilgi ve öneriler sundu.

Seminer, katılımcıların soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi. Seminerler 18 Şubat Çarşamba Fındıklı, 19 Şubat Perşembe Esenkent ve Gülsuyu Kadın Danışma Merkezi’nde davam edecek.

📆 16 Şubat 2026 Pazartesi 21:18  
